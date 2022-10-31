Рогов заявил об ударе по подстанции у ДнепроГЭС в Запорожье

Глава общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по подстанции около Днепровской ГЭС в Запорожье. В городе, находящемся под контролем Киева, частично нарушено электроснабжение. При этом ещё до удара по подстанции там были введены веерные отключения.

"Попадание именно в подстанцию, находящуюся около ДнепроГЭС... Пока большие перебои с электричеством в городе начались", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" .

Напомним, ранее сегодня очевидцы сообщили о мощном взрыве на Днепропетровской ГЭС, на месте поднимается огромный столб чёрного дыма. Сегодня утром воздушная тревога звучит практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Так, уже известно, что часть Киева обесточена, в некоторых районах нет воды. В Харькове не работает метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС в городе нет света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ. В Запорожье начались отключения электричества. В Черновицкой области есть повреждения критической инфраструктуры. Повреждён один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области.