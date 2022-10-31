Четыре студента из Индии упали на иномарке в море во Владивостоке, один погиб

Четыре студента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) упали в море на острове Русский во Владивостоке, находясь в автомобиле "Тойота Приус". Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

"Установлено, что водитель автомашины "Тойота Приус", двигаясь со стороны Университетского проспекта в направлении улицы Гродекова, выехал на набережную и совершил съезд в море. По предварительным данным, в транспортном средстве находилось четыре человека. Один скончался до приезда скорой медицинской помощи, двое не пострадали, поиски четвёртого участника продолжаются", — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА "Новости", в салоне арендованной иномарки находились студенты из Индии. В генконсульстве страны во Владивостоке сейчас уточняют данную информацию.