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31 октября, 09:24

Мэр Белгорода подал заявление об отставке

Губернатор Гладков: Мэр Белгорода Иванов подал заявление об отставке из-за перехода на другую работу

<p>Уходящий в отставку белгородский мэр Антон Иванов. Фото © ТАСС / Антон Вергун</p>

Уходящий в отставку белгородский мэр Антон Иванов. Фото © ТАСС / Антон Вергун

Глава Администрации Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в отставку. Об этом в своём телеграм-канале в понедельник сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, причиной послужил переход 37-летнего Иванова на другую работу. Исполнять обязанности мэра начал первый замглавы администрации Валентин Демидов. Куда именно переходит работать Иванов, губернатор региона не сообщил.

Антон Иванов занимал пост главы Администрации Белгорода с 21 декабря 2021 года. До этого он возглавлял аппарат городской администрации, а также занимал должность первого заместителя мэра. С 2014 по 2016 год Иванов работал в Администрации Белгородского района Белгородской области, занимал пост заместителя руководителя комитета строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры, а в 2017 году стал первым заместителем начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области.

Марина Калегина

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