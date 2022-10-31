Мэр Белгорода подал заявление об отставке

Глава Администрации Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в отставку. Об этом в своём телеграм-канале в понедельник сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, причиной послужил переход 37-летнего Иванова на другую работу. Исполнять обязанности мэра начал первый замглавы администрации Валентин Демидов. Куда именно переходит работать Иванов, губернатор региона не сообщил.

Антон Иванов занимал пост главы Администрации Белгорода с 21 декабря 2021 года. До этого он возглавлял аппарат городской администрации, а также занимал должность первого заместителя мэра. С 2014 по 2016 год Иванов работал в Администрации Белгородского района Белгородской области, занимал пост заместителя руководителя комитета строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры, а в 2017 году стал первым заместителем начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области.