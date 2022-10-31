Два вертолёта Ка-52 повреждены в результате взрывов в Псковской области

Два вертолёта Ка-52 оказались повреждены в Псковской области в результате взрывов. Об этом сообщает "Рен ТВ". Что стало причиной ЧП, пока не известно.

По данным СМИ, инцидент произошёл поздно вечером 30 октября на вертолётной площадке в Островском районе. По предварительным данным, было три взрыва, из-за них оказались повреждены два вертолёта Ка-52, находившиеся там на ремонте. Официально эта информация не подтверждена.