"Я ко всему готов": Радулов заявил, что уважает решение о его выводе из состава "Ак Барса"

"Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают", — заявил Радулов "Чемпионату".