"Я ко всему готов": Радулов заявил, что уважает решение о его выводе из состава "Ак Барса"
Радулов назвал непонятным свой вывод из состава "Ак Барса"
Обложка © ХК "Ак Барс"
Нападающий казанского "Ак Барса" Александр Радулов заявил, что не понимает причины его вывода из основного состава команды, однако уважает данное решение тренерского штаба.
"Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают", — заявил Радулов "Чемпионату".
Он также не подтвердил информацию о конфликте с тренерским штабом и партнёрами по команде Данисом Зариповым и Вадимом Шипачёвым из-за звания капитана.
Ранее Лайф рассказывал, что Александр Радулов был выведен из основного состава "Ак Барса" после серии поражений казанцев в рамках регулярного чемпионата КХЛ.