Минтруд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
В ноябре у россиян будет больше выходных. Как напомнили в Минтруде, в предстоящем месяце у работающих граждан намечается трёхдневный мини-отпуск— с 4 по 6 ноября включительно.
"В ноябре помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья нас ожидает ещё один дополнительный выходной день", — отмечается в телеграм-канале министерства.
Кроме того, как напомнили в Минтруде, в четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращён на целый час.
Кстати, как писал Лайф, зарплату сотрудникам, получающим оклад, нельзя снижать из-за нерабочих праздничных дней. Сдельщикам и работникам, которые 4 ноября не трудились, начальство обязано выплатить дополнительное вознаграждение. При этом привлечь к работе сотрудника в выходной и праздничный день в большинстве случаев разрешается только с его согласия.
Freepik