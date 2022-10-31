Минтруд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре

В ноябре у россиян будет больше выходных. Как напомнили в Минтруде, в предстоящем месяце у работающих граждан намечается трёхдневный мини-отпуск— с 4 по 6 ноября включительно.

"В ноябре помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья нас ожидает ещё один дополнительный выходной день", — отмечается в телеграм-канале министерства.

Кроме того, как напомнили в Минтруде, в четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращён на целый час.