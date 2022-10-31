В России стартует осенний призыв

В России с 1 ноября начинается осенний призыв, который проводится в плановом порядке и никак не связан с проводимой спецоперацией на Украине, рассказали в Минобороны РФ.

"С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тысячи призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов РФ", — уточнил начальник 4-го управления главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

По его словам, большинство призывников отправятся в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную боевую технику и получат военно-учётную специальность. Цимлянский подчеркнул, что к проведению призыва всё готово, а "необходимые запасы имущества и оборудования созданы".