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31 октября, 09:35

В России стартует осенний призыв

В Минобороны РФ сообщили о начале 1 ноября осеннего призыва

В России с 1 ноября начинается осенний призыв, который проводится в плановом порядке и никак не связан с проводимой спецоперацией на Украине, рассказали в Минобороны РФ.

"С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тысячи призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов РФ", уточнил начальник 4-го управления главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

По его словам, большинство призывников отправятся в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную боевую технику и получат военно-учётную специальность. Цимлянский подчеркнул, что к проведению призыва всё готово, а "необходимые запасы имущества и оборудования созданы".

Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц

Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в ВС РФ призовут 120 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. При этом сроки были сдвинуты из-за проводимой в стране частичной мобилизации и возникшего ажиотажа в военкоматах.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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