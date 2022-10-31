В России стартует осенний призыв
В Минобороны РФ сообщили о начале 1 ноября осеннего призыва
В России с 1 ноября начинается осенний призыв, который проводится в плановом порядке и никак не связан с проводимой спецоперацией на Украине, рассказали в Минобороны РФ.
"С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тысячи призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов РФ", — уточнил начальник 4-го управления главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
По его словам, большинство призывников отправятся в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную боевую технику и получат военно-учётную специальность. Цимлянский подчеркнул, что к проведению призыва всё готово, а "необходимые запасы имущества и оборудования созданы".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в ВС РФ призовут 120 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. При этом сроки были сдвинуты из-за проводимой в стране частичной мобилизации и возникшего ажиотажа в военкоматах.
ТАСС / Сергей Мальгавко