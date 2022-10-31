В Китае рассказали о российском "супербомбардировщике", который пугает Запад

Российский бомбардировщик Ту-160 на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе весь Запад и впечатляет целым рядом характеристик. Об этом пишет обозреватель китайского портала Baijiahao.

Первым впечатляющим фактором автор статьи назвал способность самолёта разгоняться до 2,05 Маха (это лучший показатель в мире на сегодняшний день) и сокращать время подлёта к цели за счёт сверхзвуковой крейсерской скорости. Ещё один фактор — арсенал, который бомбардировщик способен нести на борту.

"Ту-160 — это супер-бомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжёлые крылатые ракеты Х-101. Его можно загрузить сразу двенадцатью такими снарядами с четырёхсоткилограммовыми боеголовками. Крылатая ракета Х-101 имеет дальность полёта до пяти тысяч километров, что позволяет самолёту выходить на огневую позицию за очень короткое время", — отмечает автор материала.

В статье также указывается, что Ту-160 способен выстраивать собственную траекторию полёта, что позволяет прикрывать малоземные крылатые ракеты нового типа, и обходить им системы ПВО противника. Кроме того, бомбардировщик может поражать цели на малой высоте и пускать снаряды за пределами сети ПВО. По мнению автора, Ту-160 может принести катастрофические разрушения военным базам и тем объектам, которые ему будет необходимо поразить.

"Неудивительно, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160", — подытожил автор текста.