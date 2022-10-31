Несмотря на обещания и громкие заявления стран – членов Евросоюза всячески непрерывно поддерживать Украину, реальные объёмы помощи оказались куда меньше, чем ожидалось. На это обратили внимание в RT.

Об отсутствии "положенного" неоднократно сообщали на Украине. Глава Мминфина Сергей Марченко в одном из интервью заявлял, что Киев не получает финансовой помощи от Европы в ожидаемом объёме и всё ещё ждёт 9 млрд евро от Евросоюза.

"Возникают сомнения в судьбе Зеленского и Правительства Украины. Потому что все видят, что там внутри начинается борьба, начинаются отставки и замены, растёт недовольство. Поэтому и не спешат отваливать крупные суммы", — сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Например, Минобороны Германии публиковало список оружия и техники, уже переданных и планируемых к передаче. В нём представлено 480 единиц нелетальной колёсной и гусеничной техники: автобусы, грузовики, внедорожники и микроавтобусы. Как заявляет Бундесвер, 280 штук уже отправлено, а ещё 200 пока даже не закуплены.

С начала специальной военной операции ЕС увеличивал помощь Киеву несколько раз: теперь объём составляет 2,5 млрд евро, но на несмертельные средства из них предусмотрено лишь 10 млн евро. Как будут закупать оставшиеся из 200 грузовиков, цена каждого из которых превышает 200 тысяч евро, неизвестно.

Пересмотреть отношение к расходам на военную помощь "помогли" и проблемы Евросоюза в энергетической и финансовой сферахе. По оценкам агентства, Брюссель явно переоценил возможности, обещая Незалежной огромную помощь: европейские государства с наступлением холодов начинают период жёсткой экономии, спровоцированной антироссийскими санкциями.