Пластический хирург рассказал, когда проблему лишнего веса уже не решить спортом

Регулярные занятия спортом далеко не всегда помогают девушкам избавиться от лишнего веса, даже если они активно делают упражнения на определённую группу мышц. Говорить это может о появлении "жировых ловушек", которые образуются гормональным путём. Об этом рассказал Лайфу пластический хирург Филипп Выступец.

"Все мы знаем так называемые жировые ловушки. Это зона галифе, внутренняя поверхность бедра, наружная поверхность бедра, над коленками, зона щиколоток, зона второго подбородка и плечи, живот и бока. Гормональным путём так называемые жировые ловушки там образуются у женщин. Это является естественным процессом отложения энергетического запаса организма. От них избавиться вам будет крайне сложно, даже если вы будете на грани истощения. Только в стадии анорексии, отказа от еды и кахексии, полного истощения организма, эти жировые ловушки смогут уйти", — рассказал врач.

Помочь в таком случае может липосакция. Так, при помощи коротких проколов в проблемных зонах можно навсегда избавиться от жировых клеток. Назвал пластический хирург и первый признак того, что постоянные занятия спортом не могут помочь решить проблему с лишним весом.

"Самые первые признаки того, что проблему спортом уже не решить, — это когда девушки ходят на спорт, держат диету, занимаются активно, делают упражнения именно на эти группы мышц, где они хотят избавиться от жировых ловушек, а они всё равно особо не уходят никуда", — подытожил Выступец.