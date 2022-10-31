"Такая у них политика": Политолог раскрыл причину прекращения поставок техники Huawei в РФ
Экономист Дудчак объяснил прекращение поставок Huawei в РФ решением иностранных инвесторов
Решение Huawei о прекращении поставок смартфонов в РФ может быть связано с настроением иностранных инвесторов, которые влияют на политику компании. Такое мнение телеканалу "360" высказал политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, к этому нужно относиться спокойно.
"Не знаю, можно ли назвать это китайской мудростью, но вот такая у них политика. Это не значит, что продукция Huawei пропадёт с российских прилавков. Не пропадёт", — заявил политолог.
Лайф писал, что Huawei прекратила поставки смартфонов в Россию и может полностью покинуть страну. Компания перевезла своих сотрудников из московского офиса в Казахстан и Узбекистан.
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