Что известно о российском "выключателе" спутников на Украине
Оглавление
До недавнего времени в Киеве думали, что сбой в работе спутников Starlink на совести Илона Маска. Новые сведения указывают, что причиной может быть включение российского комплекса "Тирада-2С".
Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тирада" для блокирования спутниковых сигналов и терминал Starlink. Фото © ТАСС / Алина Имамова
Последние новости спецоперации на Украине
7 октября издание Financial Times опубликовало материал с жалобами украинских военных на массовое отключение спутниковых терминалов Starlink. Информацию подтвердил представитель Киева, который отметил, что в Херсонской и Запорожской областях, а также в районе Харькова и на территориях близ ДНР и ЛНР наблюдаются серьёзные неполадки с военной связью. Буквально через два дня издание Eurasian Times указало на то, что всему виной может стать работа российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тирада-2С", который на Западе называют "сильнейшим противоспутниковым оружием".
В середине октября Илон Маск выступил с двумя заявлениями: в первом обвинил Россию в уничтожении спутников Starlink, во втором отказался оплачивать работу своих терминалов на территории Украины, подчеркнув, что поддержка уже обошлась ему в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы преодолеют стомиллионную черту. После этого в Пентагоне, по-видимому, надавили на миллиардера, и он взял свои слова обратно, заодно забыв и про обвинения в адрес России.
Станции Starlink. Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG
Противоспутниковое оружие России
Средства радиоэлектронной борьбы (как в России, так и в других странах) разделяются на пассивные и активные. Про то, какую роль играют уголковые отражатели, относящиеся к первой категории, Лайф писал в одном из прошлых материалов.
Комплекс РЭБ "Тирада", о котором в последнее время заговорили западные СМИ, предназначен для глушения спутников связи противника и относится к средствам РЭБ активного типа. Несмотря на то что разработка его ведётся с 2001 года, известно об устройстве крайне мало. По некоторым данным, изделие выполнено в четырёх вариантах: "Тирада-2С", "Тирада-2.2", "Тирада-2.3" и "Тирада-2.4". Впервые официально "Тираду" упомянули в 2017 году, когда разговор зашёл о программе модернизации вооружения на 2018–2027 годы.
Через год в СМИ появилась информация о завершении этапа испытаний "Тирады-2.3", и тогда же комплекс на базе грузового автомобиля был представлен на форуме "Армия-2018". В конце 2018-го на сайте Минобороны РФ появилась информация, что "Тирада-2С" поступит на вооружение в Центральный военный округ. Примечательно, что сразу после этого (в 2019 году) Дональд Трамп объявил о создании Космических войск США.
В 2021 году нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отчитался о появлении 19 новейших образцов техники РЭБ, самыми передовыми из которых являются "Палантин" и "Тирада".
Всё, что известно журналистам о "Тираде", — это то, что на форуме "Армия-2018" её разместили на базе армейского тягача КамАЗ-6350. И, судя по всему, замеченные вблизи линии фронта грузовики дали повод подумать, что на них перевозят новое секретное оружие.
Почему не работает интернет
Спутники связи Starlink Илона Маска работают в диапазонах Ka и V, используя для этого частоты в промежутках 26,5–40 ГГц и 40–75 ГГц. Это сантиметровый и миллиметровый диапазон.
По данным экспертов, некоторые российские подразделения радиоэлектронной борьбы могут специализироваться на выводе из строя спутников, работающих в дециметровом диапазоне от 300 МГц до 3 ГГц, а некоторые — в сантиметровом: в промежутке от 3 до 30 ГГц.
Многие эксперты, прежде всего зарубежные, отмечают, что буква С в названии указывает как раз на сантиметровый диапазон. Значит, "Тирада-2С" вполне может участвовать в подавлении спутников Starlink, пролетающих над Украиной. Но о том, сколько таких комплексов радиоэлектронной борьбы находится в распоряжении Российской армии, неизвестно. По данным открытых источников, "Тирада-2С" производится в двух вариантах: мобильном и стационарном. На тягачах КамАЗ-6350, по всей видимости, транспортируют именно мобильную версию.
"Тирада-2С", по догадкам экспертов, способна прерывать любую спутниковую связь в радиусе до нескольких десятков километров, выводя из строя даже помехозащищённые спутники. К таким, например, относятся космические аппараты серии v 1.5, отличающиеся повышенной пропускной способностью.
Работа боевых расчётов комплекса радиоэлектронной борьбы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Расчёт комплекса РЭБ "Тирада", по некоторым данным, состоит из пяти операторов и инженерно-технического персонала, что позволяет развернуть устройство из походного положения в боевое за полчаса. По данным экспертов, целеуказание "Тирада" получает от российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Как только определена орбита, комплекс радиоэлектронной борьбы начинает отправлять серию импульсов на определённых частотах, нарушающих приём и передачу данных как между спутниками, так и в наземные терминалы.
Интересно, что до последнего момента командование ВСУ утешало себя тем, что Starlink барахлил на тех участках фронта, на которые только-только вошла украинская армия, и списывали это на то, что там стоят глушилки Маска, препятствующие работе систем на территории, подконтрольной России. Но во-первых, спутники давно находятся в ведении Пентагона, а во-вторых, глушить собственные спутники, задействованные в системе космической обороны, для военных США нет никакого смысла.
Наступление ВСУ на Херсон
Интересно, что на развитие противоспутникового оружия в России задолго до заявлений Илона Маска обратил внимание начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Вигстон. Он отметил, что усиление позиций России в сфере космической разведки негативно скажется не только на функционале Starlink, но и на работе крупнейшего спутникового оператора — британской компании OneWeb.
Starlink. Фото © Wikipedia / Starlink
Зарубежные эксперты отмечают, что российская "Тирада-2С" может применяться на Украине как индивидуально, так и в составе комплекса орбитальной обороны. В случае группового подавления спутников (а не локального, как сейчас) оружие могут подключить к системе спутникового мониторинга и подавления "Былина-ММ", закрывающей как широко используемые, так и наиболее узкие частоты спутниковой связи. Также среди зарубежных военных экспертов популярно мнение о том, что в России активно ведутся работы над наземной системой радиоэлектронной борьбы (КРБСС), нацеленной на группировки низкоорбитальных спутников и способной подавлять группы спутников.
В апреле Илон Маск заявлял, что спутники Starlink неуязвимы для российского радиоэлектронного оружия, однако некоторые компетентные источники отмечают, что эти заявления не соответствовали истине с самого начала. По сведениям источников, защиту спутников Маска серий v 1.0 и v 1.5 удавалось восстанавливать лишь после того, как устройства покидали район работы российских сил радиоэлектронной борьбы на Украине.
РЭБ "Тирада-2С" против Starlink. Кто кого?