Что известно о российском "выключателе" спутников на Украине Оглавление Последние новости спецоперации на Украине Противоспутниковое оружие России Почему не работает интернет Наступление ВСУ на Херсон До недавнего времени в Киеве думали, что сбой в работе спутников Starlink на совести Илона Маска. Новые сведения указывают, что причиной может быть включение российского комплекса "Тирада-2С". 30907 30907 Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тирада" для блокирования спутниковых сигналов и терминал Starlink. Фото © ТАСС / Алина Имамова

Последние новости спецоперации на Украине

7 октября издание Financial Times опубликовало материал с жалобами украинских военных на массовое отключение спутниковых терминалов Starlink. Информацию подтвердил представитель Киева, который отметил, что в Херсонской и Запорожской областях, а также в районе Харькова и на территориях близ ДНР и ЛНР наблюдаются серьёзные неполадки с военной связью. Буквально через два дня издание Eurasian Times указало на то, что всему виной может стать работа российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тирада-2С", который на Западе называют "сильнейшим противоспутниковым оружием".

В середине октября Илон Маск выступил с двумя заявлениями: в первом обвинил Россию в уничтожении спутников Starlink, во втором отказался оплачивать работу своих терминалов на территории Украины, подчеркнув, что поддержка уже обошлась ему в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы преодолеют стомиллионную черту. После этого в Пентагоне, по-видимому, надавили на миллиардера, и он взял свои слова обратно, заодно забыв и про обвинения в адрес России.

Станции Starlink. Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG

Противоспутниковое оружие России

Средства радиоэлектронной борьбы (как в России, так и в других странах) разделяются на пассивные и активные. Про то, какую роль играют уголковые отражатели, относящиеся к первой категории, Лайф писал в одном из прошлых материалов.

Комплекс РЭБ "Тирада", о котором в последнее время заговорили западные СМИ, предназначен для глушения спутников связи противника и относится к средствам РЭБ активного типа. Несмотря на то что разработка его ведётся с 2001 года, известно об устройстве крайне мало. По некоторым данным, изделие выполнено в четырёх вариантах: "Тирада-2С", "Тирада-2.2", "Тирада-2.3" и "Тирада-2.4". Впервые официально "Тираду" упомянули в 2017 году, когда разговор зашёл о программе модернизации вооружения на 2018–2027 годы.

Через год в СМИ появилась информация о завершении этапа испытаний "Тирады-2.3", и тогда же комплекс на базе грузового автомобиля был представлен на форуме "Армия-2018". В конце 2018-го на сайте Минобороны РФ появилась информация, что "Тирада-2С" поступит на вооружение в Центральный военный округ. Примечательно, что сразу после этого (в 2019 году) Дональд Трамп объявил о создании Космических войск США.

В 2021 году нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отчитался о появлении 19 новейших образцов техники РЭБ, самыми передовыми из которых являются "Палантин" и "Тирада".

Всё, что известно журналистам о "Тираде", — это то, что на форуме "Армия-2018" её разместили на базе армейского тягача КамАЗ-6350. И, судя по всему, замеченные вблизи линии фронта грузовики дали повод подумать, что на них перевозят новое секретное оружие.

Почему не работает интернет

Спутники связи Starlink Илона Маска работают в диапазонах Ka и V, используя для этого частоты в промежутках 26,5–40 ГГц и 40–75 ГГц. Это сантиметровый и миллиметровый диапазон.

По данным экспертов, некоторые российские подразделения радиоэлектронной борьбы могут специализироваться на выводе из строя спутников, работающих в дециметровом диапазоне от 300 МГц до 3 ГГц, а некоторые — в сантиметровом: в промежутке от 3 до 30 ГГц.

Многие эксперты, прежде всего зарубежные, отмечают, что буква С в названии указывает как раз на сантиметровый диапазон. Значит, "Тирада-2С" вполне может участвовать в подавлении спутников Starlink, пролетающих над Украиной. Но о том, сколько таких комплексов радиоэлектронной борьбы находится в распоряжении Российской армии, неизвестно. По данным открытых источников, "Тирада-2С" производится в двух вариантах: мобильном и стационарном. На тягачах КамАЗ-6350, по всей видимости, транспортируют именно мобильную версию.

"Тирада-2С", по догадкам экспертов, способна прерывать любую спутниковую связь в радиусе до нескольких десятков километров, выводя из строя даже помехозащищённые спутники. К таким, например, относятся космические аппараты серии v 1.5, отличающиеся повышенной пропускной способностью.

Работа боевых расчётов комплекса радиоэлектронной борьбы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Расчёт комплекса РЭБ "Тирада", по некоторым данным, состоит из пяти операторов и инженерно-технического персонала, что позволяет развернуть устройство из походного положения в боевое за полчаса. По данным экспертов, целеуказание "Тирада" получает от российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Как только определена орбита, комплекс радиоэлектронной борьбы начинает отправлять серию импульсов на определённых частотах, нарушающих приём и передачу данных как между спутниками, так и в наземные терминалы.

Интересно, что до последнего момента командование ВСУ утешало себя тем, что Starlink барахлил на тех участках фронта, на которые только-только вошла украинская армия, и списывали это на то, что там стоят глушилки Маска, препятствующие работе систем на территории, подконтрольной России. Но во-первых, спутники давно находятся в ведении Пентагона, а во-вторых, глушить собственные спутники, задействованные в системе космической обороны, для военных США нет никакого смысла.

Наступление ВСУ на Херсон

Интересно, что на развитие противоспутникового оружия в России задолго до заявлений Илона Маска обратил внимание начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Вигстон. Он отметил, что усиление позиций России в сфере космической разведки негативно скажется не только на функционале Starlink, но и на работе крупнейшего спутникового оператора — британской компании OneWeb.

Starlink. Фото © Wikipedia / Starlink

Зарубежные эксперты отмечают, что российская "Тирада-2С" может применяться на Украине как индивидуально, так и в составе комплекса орбитальной обороны. В случае группового подавления спутников (а не локального, как сейчас) оружие могут подключить к системе спутникового мониторинга и подавления "Былина-ММ", закрывающей как широко используемые, так и наиболее узкие частоты спутниковой связи. Также среди зарубежных военных экспертов популярно мнение о том, что в России активно ведутся работы над наземной системой радиоэлектронной борьбы (КРБСС), нацеленной на группировки низкоорбитальных спутников и способной подавлять группы спутников.

В апреле Илон Маск заявлял, что спутники Starlink неуязвимы для российского радиоэлектронного оружия, однако некоторые компетентные источники отмечают, что эти заявления не соответствовали истине с самого начала. По сведениям источников, защиту спутников Маска серий v 1.0 и v 1.5 удавалось восстанавливать лишь после того, как устройства покидали район работы российских сил радиоэлектронной борьбы на Украине.

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2С". Фото © Mil.ru РЭБ "Тирада-2С" против Starlink. Кто кого? 0 "Тирада-2С" победит Победит Starlink Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев