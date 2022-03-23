Почему интернет Starlink Илона Маска внезапно превратился в оружие Оглавление Что такое Starlink? Критика Starlink от Дмитрия Рогозина Starlink на Украине Starlink в военных целях Starlink нельзя купить, но можно получить Данные о том, что спутники можно использовать не только для гражданской, но и для военной связи, подтвердились в самый неожиданный момент. 26873 26873 Обложка © Getty Images / Joan Cros / NurPhoto

Несколько лет назад, ещё до развёртывания орбитальной группировки Starlink, заявления об угрозе спутников Илона Маска для мировой безопасности воспринимались как шутка. После запуска и тестового развёртывания сеть спутников почти мгновенно превратили в один из боевых элементов космической связи Пентагона — спутники Starlink задействовали в учениях Минобороны США по обмену тактическими данными. И после этого вопрос включения гражданской технологии не обсуждался. Однако терминалы Starlink, переданные Илоном Маском через украинских волонтёров, внезапно начали использовать не только для психологических операций и распространения фейков в Интернете и социальных сетях, но и для управления беспилотниками на поле боя.

24 февраля началась "Операция Z" России на Украине, и в первые же дни ключевые объекты военной инфраструктуры ВСУ были поражены российской авиацией и высокоточным оружием. Пострадала также инфраструктура связи ВСУ. Власти Украины обратились к Илону Маску за помощью.

Что такое Starlink?

Ракета SpaceX Falcon 9 стартует с площадки в Космическом центре Кеннеди с 60 спутниками в рамках создания широкополосной интернет-сети SpaceX Starlink. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

Это детище знаменитого на весь мир Илона Маска и основателя OneWeb и O3b Networks Грега Уайлера. Реализация проекта "общедоступного интернета" берёт начало в феврале 2018 года, когда Falocn-9 вывел на орбиту спутники Tintin-A и Tintin-B. По официальной версии, которую можно прочитать в пресс-релизах Space X и на официальном сайте компании, это очередной подарок филантропа Илона Маска человечеству наряду с будущими полётами на Марс, доступными (в далёком будущем, видимо) электромобилями Tesla, борьбой с парниковым эффектом. Беспрецедентная, свободная от надзора система "пользователь – спутник", в которой потребителю достаточно купить себе оборудование, установить антенну и наслаждаться интернетом без посредников.

Сейчас на орбите находится более двух тысяч спутников, а 19 марта 2022 года состоялся 42-й пуск ракеты Falcon 9, в которую загрузили ещё 53 таких спутника. Космические аппараты способны обеспечивать интернетом территории, где прочие коммуникации недоступны, и ставка на малодоступные районы сыграла в пользу Илона Маска. По состоянию на январь 2022 года число пользователей Starlink достигло 145 тысяч человек в 25 странах мира. Уже сейчас интернетом Маска пользуются в Северной и Латинской Америке, в Европе, в Австралии и Новой Зеландии. В России этот интернет недоступен, и для этого были объективные причины.

Критика Starlink от Дмитрия Рогозина

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В начале октября 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал систему Starlink , заявив, что спутники связи имеют двойное назначение. К тому же использование концепции Маска противоречит российскому закону , согласно которому использовать терминал для приёма спутникового интернета, а тем более от иностранной компании, могут только операторы спутниковой связи, у которых есть соответствующая лицензия. Ранее в развёртывании спутникового интернета на территории России было отказано спутниковой компании OneWeb.

Но, даже если не вдаваться в юридические тонкости, очевидно, что Starlink — это не только мирный интернет, как позиционирует Илон Маск. В 2019 году в рамках стратегических учений Пентагона Global Lightning американские военные протестировали управление через спутник крылатыми ракетами, а также успешно провели передачу большого массива данных от спецподразделений "в одной из ближневосточных стран". Правительственные инвестиции в проект спутникового интернета Маск старался не комментировать и параллельно отшучивался, что он захватывает орбиту спутниками Starlink, а "космос необъятен и не принадлежит никому". Шутки шутками, но, как показало дальнейшее развитие событий, этот юмор пахнет кровью и порохом.

Starlink на Украине

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26 февраля премьер-министр Украины Михаил Фёдоров опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" информацию, что обратился к Илону Маску через "Твиттер" и попросил обеспечить Украину терминалами и доступом к спутниковому интернету. Через два дня первая партия терминалов прибыла на территорию Украины. 6 марта Владимир Зеленский попросил у Илона Маска новую партию систем Starlink, обсудив попутно какие-то "новые космические проекты".

Запустить "старлинковский" интернет ничего не стоит. Спутник связывается с ближайшей наземной станцией или шлюзом. В случае с Украиной таким шлюзом может выступить Польша. Далее дело техники: роутер подключается к терминалу Starlink, а маршрутизатор раздаёт интернет на все устройства. 13 марта был побит рекорд по числу скачивания приложения Starlink. Компания Sensor Tower привела статистику: за один день из магазинов App Store и Google Play гражданами Украины приложение было скачано 21 тысячу раз. Всего же за первые две недели было произведено около 100 000 скачиваний. По заявлениям премьер-министра Украины Михаила Фёдорова, Starlink на Украине служит сугубо мирным целям — налаживает связь между городами, помогает службам экстренной помощи и так далее. Но всё не так просто и не так однозначно. Есть декларируемые намерения, а есть факты, и они не совпадают с заявлениями.

Starlink в военных целях

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Интернет Starlink — удовольствие не из дешёвых. Но это ещё не всё: для обеспечения бесперебойной работы системы требуется постоянный источник питания. Поэтому премьер-министр Украины Михаил Фёдоров обратился к Маску с новой просьбой — прислать партию генераторов. После этого Маск изменил в системах программное обеспечение, уменьшив тем самым энергозатраты и сделав так, что Starlink на Украине теперь может работать даже от обычного автомобильного прикуривателя.

18 марта издание Telegraph написало , что "Starlink Илона Маска помогает Украине победить в войне дронов". Подразделение ВСУ "Аэроразведка" использует подарок "американского филантропа", управляя дронами прямо с ноутбука. Оказалось, что для этого не нужны какие-то супермощные компьютеры — система "Дельта", использующаяся ВСУ, работает даже на самых слабеньких ноутбуках.

Британские аналитики отметили, что украинское подразделение "Аэроразведка" с помощью интернета Starlink совершает до 300 разведывательных вылетов. В процессе определяются приоритетные цели для боевых вылетов. Starlink совместим с дронами любой степени сложности, включая "Байрактары". И хотя беспилотники не способны переломить плачевную для ВСУ ситуацию, они по-прежнему опасны.

Starlink нельзя купить, но можно получить

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Пентагон же внимательно наблюдает за обстановкой на Украине и уже намеревается послать Киеву партию дронов-камикадзе Switchblade, чтобы "точно поражать российские танки и артиллерию с расстояния в несколько миль". Это новинка, но, по данным канала NBC, дроны Switchblade уже успешно опробованы армией США в Сирии. Как Илон Маск будет выходить из репутационного скандала, связанного с помощью украинской армии, похоже, до конца не понимает и он сам, и те, кто просил его о помощи. Впрочем, американские военные свои выводы уже сделали.

Командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон заявил, что "мегасозвездия", подобные Starlink, могут дать армии США "избыточные возможности в разведке, наблюдении и кибероперациях в любой точке мира".

Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket Пригоден ли Starlink для боевых операций? 0 Пригоден Непригоден Пригоден, но не на Украине

Авторы Евгений Жуков