Откуда возле Крымского моста появились странные баржи с зеркалами Оглавление Крымский мост: защита от удара Как охраняется Крымский мост Зеркальная симметрия Керченский пролив на карте Некоторые компоненты системы защиты Крымского моста выглядят очень необычно и вызывают удивление у россиян. Неподвижные баржи — один из самых таинственных элементов этой системы. 55161 55161 Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Крымский мост: защита от удара

В ночь на 17 октября по Крымскому мосту возобновилось движение рейсовых автобусов. Многих людей продолжает волновать вопрос, насколько защищён Крымский мост, ещё недавно переживший взрыв набитой взрывчаткой фуры. 8 октября президент РФ Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

Многие официальные лица Украины, начиная с секретаря СНБО Данилова и заканчивая генерал-майором ВСУ Марченко, сами расписывались в террористическом характере киевского режима.

Каждая из "идей атаки" отличается разной степенью бредовости, но надо всё это иметь в виду. На сегодняшний день ясно одно: с воздуха и с воды Крымский мост недосягаем, так как окружён плотной стеной систем РЭБ. В 2017 году здесь был развёрнут комплекс "Мурманск-БН", с тех пор меры безопасности только усиливаются. На данный момент даже высокотехнологичному Западу нечего противопоставить такой защите.

— Российские подразделения РЭБ обладают заоблачными возможностями, — констатировал командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Как охраняется Крымский мост

Автоматизированный комплекс радиопомех КВ-линиям радиосвязи "Мурманск-БН". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Для стороннего наблюдателя вся эта защита может показаться незаметной, но это только на первый взгляд.

— Комплексы РЭБ обычно выглядят как антенны телевизионные, которые маскируются специальным куполом, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Рядом находятся специальные подразделения — морские и подводные, которые защищают мост. Есть соответствующие локаторы, сонары, датчики. С воздуха его защищает подразделение ПВО Южного военного округа.

Некоторые специалисты высказывают предположение, что гипотетически возможен удар из РСЗО HIMARS. Реактивные снаряды не смогут нанести вред несущим конструкциям моста, но могут представлять опасность для проезжающего транспорта. Для этого им придётся преодолеть многоэшелонированную ПВО. Это маловероятно, однако и на этот случай предусмотрены меры.

Если ракетам противника удастся прорваться сквозь ПВО, они столкнутся со специальными ловушками, расставленными российскими военными.

Зеркальная симметрия

Баржи с уголковыми отражателями возле Крымского моста. Фото © NewsFrol / Фрол Тарновский

Недавно в Сети стали появляться кадры, на которых рядом с Крымским мостом можно было разглядеть баржи с отражающими элементами. Интрига относительно их назначения продержалась недолго. Вскоре выяснилось, что последний эшелон обороны моста через Керченский пролив — это корабельные щиты проекта 436 бис. Визуально конструкция представляет из себя несколько барж водоизмещением 142 тонны и длиной около 70 метров.

На борту каждой из барж между мачтами натянута сетка. На вершинах мачт установлены специальные уголковые отражатели. Для того чтобы конструкция работала максимально эффективно, наверху размещены металлические отражатели в форме куба. Они могут отличаться формой, видом и размером, но функция у них одна — отражать радиоволны. Как отмечают специалисты, у крупных отражателей обычно четыре или восемь углов. Они изготавливаются из листового металла или другого материала, хорошо отражающего радиоволны.

Их работу можно сравнить с действием катафота или светоотражающей ленты на одежде. На отражённый от них сигнал реагирует головка самонаведения ракеты, принимая ложную мишень за истинную цель. Эти конструкции известны давно под названием ОМУ (отражатель металлический уголковый). ОМУ "Пирамида" или "Угол" имитирует металлические и железобетонные мосты, плотины, дамбы. Соответственно, основная задача таких систем, расположенных недалеко от Крымского моста, — радиолокационная маскировка.

Керченский пролив на карте

Фото © Getty Images / Gallo Images / Orbital Horizon

Отражатели установлены в районе острова Тузла. Это песчаный остров в Керченском проливе Азовского моря между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке. Устройства выставлены с определённым интервалом на расстоянии 50–100 метров параллельно автомобильному и железнодорожному полотну. Есть и другие виды отражателей. Для защиты наплавных мостов и паромных переправ обычно используется тепловой отражатель "Сфера-ПР". Он имитирует тепловое излучение объектов и эффективен в случае запуска ракет с инфракрасным наведением. Все эти технологии развиваются с 70-х годов прошлого века.

Это совсем нелишне с учётом того, что над центральной частью Чёрного моря периодически летают самолёты-разведчики НАТО, а на Украине много лет подряд активно занимаются разработкой крылатых противокорабельных ракет. По сведениям экспертов, баржи с уголковыми отражателями повышают эффективность системы ПВО Крымского моста в разы и позволяют ей бороться даже с такими сложными целями, как крылатые ракеты "Нептун", "Гарпун", а также с авиационными ракетами AGM-88 HARM, переданными Украине США для стрельбы по радиолокационным станциям.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко Нужно ли дополнительно усиливать защиту Крымского моста? 0 Нужно, особенно после теракта Не нужно, все выводы уже сделаны Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев