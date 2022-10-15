Как Илон Маск отомстит Украине за оскорбления
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Илон Маск, поставивший на Украину десятки тысяч терминалов Starlink, может пересмотреть своё решение. Миллиардер считает, что не должен работать себе в убыток и не будет терпеть оскорбления политиков.
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance
Последние новости по Украине на сегодня
14 октября миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что компания, предоставившая тысячи терминалов Starlink украинским военным, "больше не может платить за спутниковую инфраструктуру на Украине", и попросил Пентагон сделать это за него. Ещё месяц назад американский бизнесмен отправил в военное ведомство США соответствующее письмо с просьбой взять финансовые обязательства на себя. По словам Илона Маска, поддержка спутников и терминалов обойдётся в 120 миллионов долларов до конца года и ещё около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев. По его словам, это крайне обременительно для SpaceX.
— Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределённого периода времени, — отметил глава SpaceX Илон Маск.
В своей последней публикации он подчеркнул, что "неразумно финансировать существующую систему и отправлять ещё несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем типичные домохозяйства". К своему письму в Пентагон Маск приложил запрос главкома ВСУ Валерия Залужного на установку ещё восьми тысяч терминалов Starlink.
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— Я не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги по просьбе генерала Залужного, — резюмировал консультант Илона Маска.
Сам миллиардер, комментируя ситуацию, заявил, что всего лишь последовал совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. По одной из версий, недавно Маск устроил голосование в своём твиттере (запрещён в России. — Прим. Лайфа) на тему "Как мир относится к конфликту на Украине" и получил в ответ нецензурный твит от Мельника, который попросил Маска убираться ко всем чертям.
Уколы от самоуверенности
В Пентагоне такому развитию событий, мягко говоря, не обрадовались. Один из высокопоставленных представителей ведомства так и заявил, что Маск и SpaceX имеют наглость "стоять в белом пальто" (в оригинале заявления — "выглядеть героями", но такой вариант ближе к сути), пока остальные платят "так много". К тому же эти ежемесячные десятки миллионов долларов на Starlink не забиты в уже утверждённый бюджет. Лайф попросил ведущего аналитика агентства Mobile Research Group Эльдара Муртазина прокомментировать ситуацию.
Это довольно странная история, мягко говоря. Надо понимать, что планировалось наступление Вооружённых сил Украины и в момент этого наступления у них прекратил работать Starlink. Наступление сорвалось. Поэтому, возможно, Маск делает попытку сохранить хорошую мину при плохой игре, которая связана с тем, что у нас появилась какая-то возможность влиять на работоспособность системы. Если это станет общеизвестно, что не Маск там отключает систему, а Россия каким-то образом её контролирует, покупка Starlink военными в разных странах будет под большим вопросом
Ранее был опубликован материал Financial Times, где были обнародованы жалобы украинских военных на перебои со Starlink на передовой. Сам Маск это комментировать отказался, и следующий его медийный "выход в свет" ознаменовался отказом в дальнейшем оплачивать украинские счета по Starlink.
Что будет с Украиной дальше
Бюджет Пентагона на ближайшее время уже одобрен, и строки о финансировании спутниковой группировки Starlink там нет. Когда в июле главком ВСУ Залужный отправлял в SpaceX запрос о том, чтобы компания прислала Киеву ещё восемь тысяч терминалов, он мимоходом пожаловался, что в ходе "Операции Z" уничтожается около 500 терминалов в месяц. На Украину передано в марте в общей сложности около 20 тысяч систем Starlink, но в ведении ВСУ их было всего четыре тысячи, а сейчас и того меньше, с чем наверняка и связаны перебои. К тому же часть спутниковых терминалов в ходе освобождения территорий Украины ВС РФ перешла в руки России, а технология их производства, вероятно, уже досконально изучена.
В Киеве по этому поводу испытывают сильное беспокойство, граничащее со страхом. Без Starlink ни гражданские, ни военные системы связи в этой стране работать не смогут.
Starlink критически важен для Вооружённых сил Украины по одной простой причине: армия Украины до недавнего времени, несмотря на снабжение западными странами, так же как и вся страна, была нищей по сути. И накачка вооружением и прочими вещами с 2014 года была не в достаточных размерах, и связь туда не входила. Фактически если говорить о необходимости — для того чтобы управлять страной в том или ином виде, необходима связь. Они отказались де-факто от проводной связи, сотовые операторы сейчас под большой нагрузкой, интернет нужен, всё нужно. Starlink действительно является палочкой-выручалочкой в такой ситуации
Сериал "Большие надежды"
По мнению военного эксперта Константина Сивкова, в Пентагоне ощущают всю серьёзность положения, но оплачивать счета Илона Маска, скорее всего, не будут.
Сейчас тратят деньги на закупку нового вооружения. Тем временем напряжение нарастает: и со стороны Китая идут серьёзные вызовы, тоже предстоит действовать — делать упор не только на прокси-силы, но и напрямую сталкиваться. Я думаю, что, если даже Пентагон надавит на Маска, а они могут это сделать, Starlink будет несколько ограничен, поскольку, скажем, офицеры американские, которые на Украине находятся, будут иметь надёжную связь, а уже другие абоненты могут не оплачиваться
После этого шага управление войсками в ВСУ осложнится в разы.
Им придётся переходить на обычную связь, может, даже с использованием мобильной связи работать. Это открытая связь, она очень уязвима для РЭБ в частности. Им придётся переходить на связь с использованием стандартных радиостанций боевых машин и переносной связи, но эти направления мы тоже можем отработать
По данным экспертов в области цифровых коммуникаций, сейчас у ВСУ нет никакой связи, кроме Starlink. Если отключение терминалов и перебои в работе уже вызвали панику в войсках Украины, сорвав контрнаступление на Херсон, то при массовых сбоях и ограничениях на передачу данных ВСУ ждёт настоящая катастрофа.
Без Starlink украинская армия не только утратит контроль над войсками, но и не сможет наводить вооружение по координатам, которые Украине предоставляют гражданские компании, например MAXAR Technologies. Снимки в высоком разрешении передаются в штабы по каналам данных Starlink. Это сильно снизит эффективность украинской армии, а в свете того, что ВС РФ сгруппировались и переходят в наступление, а также того, что в связи с высокоточными ударами российских крылатых ракет и дронов военная инфраструктура Украины сейчас под большим вопросом, говорить о каком-то прорыве ВСУ не приходится.
Ранее Илон Маск выступил с инициативой по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, вызвав на себя огонь патриотически настроенной общественности Украины, для которой он долгое время был героем.
Будет ли Илон Маск отключать интернет по всей Украине?