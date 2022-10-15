Как Илон Маск отомстит Украине за оскорбления Оглавление Последние новости по Украине на сегодня Уколы от самоуверенности Что будет с Украиной дальше Сериал "Большие надежды" Илон Маск, поставивший на Украину десятки тысяч терминалов Starlink, может пересмотреть своё решение. Миллиардер считает, что не должен работать себе в убыток и не будет терпеть оскорбления политиков. 56598 56598 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance

Последние новости по Украине на сегодня

14 октября миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что компания, предоставившая тысячи терминалов Starlink украинским военным, "больше не может платить за спутниковую инфраструктуру на Украине", и попросил Пентагон сделать это за него. Ещё месяц назад американский бизнесмен отправил в военное ведомство США соответствующее письмо с просьбой взять финансовые обязательства на себя. По словам Илона Маска, поддержка спутников и терминалов обойдётся в 120 миллионов долларов до конца года и ещё около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев. По его словам, это крайне обременительно для SpaceX.

— Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределённого периода времени, — отметил глава SpaceX Илон Маск.

В своей последней публикации он подчеркнул, что "неразумно финансировать существующую систему и отправлять ещё несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем типичные домохозяйства". К своему письму в Пентагон Маск приложил запрос главкома ВСУ Валерия Залужного на установку ещё восьми тысяч терминалов Starlink.

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— Я не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги по просьбе генерала Залужного, — резюмировал консультант Илона Маска.

Сам миллиардер, комментируя ситуацию, заявил, что всего лишь последовал совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. По одной из версий, недавно Маск устроил голосование в своём твиттере (запрещён в России. — Прим. Лайфа) на тему "Как мир относится к конфликту на Украине" и получил в ответ нецензурный твит от Мельника, который попросил Маска убираться ко всем чертям.

Уколы от самоуверенности

В Пентагоне такому развитию событий, мягко говоря, не обрадовались. Один из высокопоставленных представителей ведомства так и заявил, что Маск и SpaceX имеют наглость "стоять в белом пальто" (в оригинале заявления — "выглядеть героями", но такой вариант ближе к сути), пока остальные платят "так много". К тому же эти ежемесячные десятки миллионов долларов на Starlink не забиты в уже утверждённый бюджет. Лайф попросил ведущего аналитика агентства Mobile Research Group Эльдара Муртазина прокомментировать ситуацию.

Это довольно странная история, мягко говоря. Надо понимать, что планировалось наступление Вооружённых сил Украины и в момент этого наступления у них прекратил работать Starlink. Наступление сорвалось. Поэтому, возможно, Маск делает попытку сохранить хорошую мину при плохой игре, которая связана с тем, что у нас появилась какая-то возможность влиять на работоспособность системы. Если это станет общеизвестно, что не Маск там отключает систему, а Россия каким-то образом её контролирует, покупка Starlink военными в разных странах будет под большим вопросом Эльдар Муртазин Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group

Ранее был опубликован материал Financial Times, где были обнародованы жалобы украинских военных на перебои со Starlink на передовой. Сам Маск это комментировать отказался, и следующий его медийный "выход в свет" ознаменовался отказом в дальнейшем оплачивать украинские счета по Starlink.

Что будет с Украиной дальше

Бюджет Пентагона на ближайшее время уже одобрен, и строки о финансировании спутниковой группировки Starlink там нет. Когда в июле главком ВСУ Залужный отправлял в SpaceX запрос о том, чтобы компания прислала Киеву ещё восемь тысяч терминалов, он мимоходом пожаловался, что в ходе "Операции Z" уничтожается около 500 терминалов в месяц. На Украину передано в марте в общей сложности около 20 тысяч систем Starlink, но в ведении ВСУ их было всего четыре тысячи, а сейчас и того меньше, с чем наверняка и связаны перебои. К тому же часть спутниковых терминалов в ходе освобождения территорий Украины ВС РФ перешла в руки России, а технология их производства, вероятно, уже досконально изучена.

В Киеве по этому поводу испытывают сильное беспокойство, граничащее со страхом. Без Starlink ни гражданские, ни военные системы связи в этой стране работать не смогут.

Starlink критически важен для Вооружённых сил Украины по одной простой причине: армия Украины до недавнего времени, несмотря на снабжение западными странами, так же как и вся страна, была нищей по сути. И накачка вооружением и прочими вещами с 2014 года была не в достаточных размерах, и связь туда не входила. Фактически если говорить о необходимости — для того чтобы управлять страной в том или ином виде, необходима связь. Они отказались де-факто от проводной связи, сотовые операторы сейчас под большой нагрузкой, интернет нужен, всё нужно. Starlink действительно является палочкой-выручалочкой в такой ситуации Эльдар Муртазин Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group

Сериал "Большие надежды"

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, в Пентагоне ощущают всю серьёзность положения, но оплачивать счета Илона Маска, скорее всего, не будут.

Сейчас тратят деньги на закупку нового вооружения. Тем временем напряжение нарастает: и со стороны Китая идут серьёзные вызовы, тоже предстоит действовать — делать упор не только на прокси-силы, но и напрямую сталкиваться. Я думаю, что, если даже Пентагон надавит на Маска, а они могут это сделать, Starlink будет несколько ограничен, поскольку, скажем, офицеры американские, которые на Украине находятся, будут иметь надёжную связь, а уже другие абоненты могут не оплачиваться Константин Сивков Военный эксперт

После этого шага управление войсками в ВСУ осложнится в разы.

Им придётся переходить на обычную связь, может, даже с использованием мобильной связи работать. Это открытая связь, она очень уязвима для РЭБ в частности. Им придётся переходить на связь с использованием стандартных радиостанций боевых машин и переносной связи, но эти направления мы тоже можем отработать Константин Сивков Военный эксперт

По данным экспертов в области цифровых коммуникаций, сейчас у ВСУ нет никакой связи, кроме Starlink. Если отключение терминалов и перебои в работе уже вызвали панику в войсках Украины, сорвав контрнаступление на Херсон, то при массовых сбоях и ограничениях на передачу данных ВСУ ждёт настоящая катастрофа.

Без Starlink украинская армия не только утратит контроль над войсками, но и не сможет наводить вооружение по координатам, которые Украине предоставляют гражданские компании, например MAXAR Technologies. Снимки в высоком разрешении передаются в штабы по каналам данных Starlink. Это сильно снизит эффективность украинской армии, а в свете того, что ВС РФ сгруппировались и переходят в наступление, а также того, что в связи с высокоточными ударами российских крылатых ракет и дронов военная инфраструктура Украины сейчас под большим вопросом, говорить о каком-то прорыве ВСУ не приходится.

Ранее Илон Маск выступил с инициативой по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, вызвав на себя огонь патриотически настроенной общественности Украины, для которой он долгое время был героем.

Фото © Shutterstock Будет ли Илон Маск отключать интернет по всей Украине? 0 Да, будет Нет, не будет Отключит, но вернёт, как только ему заплатят

Авторы Сергей Андреев