Пленные азовцы признались в убийствах мирных жителей и стрельбе по жилым домам в Мариуполе

Пленные участники нацбатальона "Азов"* продолжают давать показания российскому следствию о совершённых ими преступлениях против мирных жителей в Мариуполе. Видео допросов приводит телеграм-канал "Кремлёвская прачка".

Военнопленные с Украины рассказали о своих зверствах над мирным населением в Мариуполе. Видео © t.me / "Кремлёвская прачка"

"В Мариуполе я убил четырёх гражданских. Я не распознал противника, гражданские это или нет", — рассказал один из военнопленных.

Другой сознался, что по приказу командира участвовал в расстреле автобуса с мирными жителями, водитель которого не остановился по первому требованию украинских военнослужащих. Также пленные рассказали, как украинская сторона била прямой наводкой по жилым многоэтажкам, где находились в том числе и дети.

"Потребовали освободить гражданский автомобиль, но его хозяева возмущались. И их просто расстреляли", — сообщил ещё один пленный.

Ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, приказавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. Это Александр Павлюк, командующий группировками войск "Юг" и "Восток". По данным СК, его штаб приказывал украинским военным уничтожать всех передвигающихся в городе, в том числе женщин и детей. Сейчас Павлюк находится в розыске.