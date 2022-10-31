Минобороны РФ сообщило об ударах высокоточным оружием по военным и энергообъектам Украины
Вооружённые силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Все назначенные цели были поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.
Напомним, сегодня утром воздушная тревога звучит практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света из-за повреждения энергообъектов. В Харькове не работает метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС в городе нет света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС. Офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по всей Украине.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Вадим Савицкий