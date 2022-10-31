ВС РФ уничтожили немецкую установку Panzerhaubitze-2000 и 70 бойцов ВСУ
Российские бойцы уничтожили более 70 бойцов ВСУ и немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000
Подразделения российских войск за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ и наёмников в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, в зоне специальной военной операции была поражена немецкая гаубица Panzerhaubitze-2000.
"Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, ликвидированы две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр противника.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Станислав Красильников