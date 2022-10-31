ВС РФ уничтожили немецкую установку Panzerhaubitze-2000 и 70 бойцов ВСУ

Подразделения российских войск за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ и наёмников в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, в зоне специальной военной операции была поражена немецкая гаубица Panzerhaubitze-2000.

"Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000", — сказал Конашенков на брифинге.