НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 10:57

ВС РФ уничтожили немецкую установку Panzerhaubitze-2000 и 70 бойцов ВСУ

Российские бойцы уничтожили более 70 бойцов ВСУ и немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000

Подразделения российских войск за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ и наёмников в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, в зоне специальной военной операции была поражена немецкая гаубица Panzerhaubitze-2000.

"Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000", — сказал Конашенков на брифинге.

ВСУ потеряли более 180 бойцов при провальных атаках на Николаевско-Криворожском направлении

ВСУ потеряли более 180 бойцов при провальных атаках на Николаевско-Криворожском направлении

Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, ликвидированы две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр противника.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров