Российские военные уничтожили более 110 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили более 110 украинских бойцов на Купянском направлении в ЛНР и Харьковской области, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наёмников в районах населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков.

Помимо живой силы были уничтожены один танк, три боевые бронемашины, два пикапа и два автомобиля.