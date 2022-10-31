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31 октября, 10:58

Российские военные уничтожили более 110 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили более 110 украинских бойцов на Купянском направлении в ЛНР и Харьковской области, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наёмников в районах населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков.

Помимо живой силы были уничтожены один танк, три боевые бронемашины, два пикапа и два автомобиля.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предприняли попытку пойти в наступление в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики, но потерпели поражение и потеряли более 170 бойцов.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин

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