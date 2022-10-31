Эстония намерена в 30 раз увеличить охраняемую зону на границе с Россией

Власти Эстонии намерены в 30 раз — с 10 до 300 метров — увеличить охраняемую зону на границе с Россией и построить дополнительные объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

"Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции", — заявил Мяги, слова которого приводит ERR.

По словам представителя ведомства, после возведения дополнительных сооружений людям будет проще понять, в каких зонах им запрещено находиться, и будет выровнена приграничная полоса, ныне извилистая из-за природных условий.