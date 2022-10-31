Песков назвал "жёлтой прессой" сообщения о взломе телефона Трасс российскими спецслужбами

К британским новостям о том, что спецслужбы РФ якобы взломали телефон бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, нужно относиться как к сообщениям "жёлтой прессы". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьёзные. К подобным публикациям мы относимся как к "жёлтой прессе", — сказал Песков, комментируя утечку данных из телефона Трасс, когда она была главой британского МИД.