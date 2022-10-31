Песков назвал "жёлтой прессой" сообщения о взломе телефона Трасс российскими спецслужбами
К британским новостям о том, что спецслужбы РФ якобы взломали телефон бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, нужно относиться как к сообщениям "жёлтой прессы". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьёзные. К подобным публикациям мы относимся как к "жёлтой прессе", — сказал Песков, комментируя утечку данных из телефона Трасс, когда она была главой британского МИД.
Напомним, что российских хакеров заподозрили во взломе телефона Лиз Трасс ещё летом, когда она занимала пост министра иностранных дел Великобритании. В результате якобы произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками, в том числе о ситуации на Украине, включая обсуждение поставок западного оружия. При этом, по данным газеты Times, телефон Трасс мог быть взломан с помощью израильской программы Pegasus.
ТАСС / Александр Демьянчук