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31 октября, 11:31

Песков назвал "жёлтой прессой" сообщения о взломе телефона Трасс российскими спецслужбами

К британским новостям о том, что спецслужбы РФ якобы взломали телефон бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, нужно относиться как к сообщениям "жёлтой прессы". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьёзные. К подобным публикациям мы относимся как к "жёлтой прессе", — сказал Песков, комментируя утечку данных из телефона Трасс, когда она была главой британского МИД.

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Напомним, что российских хакеров заподозрили во взломе телефона Лиз Трасс ещё летом, когда она занимала пост министра иностранных дел Великобритании. В результате якобы произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками, в том числе о ситуации на Украине, включая обсуждение поставок западного оружия. При этом, по данным газеты Times, телефон Трасс мог быть взломан с помощью израильской программы Pegasus.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев

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