В Европе допустили отказ от потолка цен на российский газ

Глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци допустил, что введение потолка цен на газ так и не состоится. По его словам, европейские лидеры обсуждают эту возможность уже на протяжении почти полугода, однако их разговоры так ни к чему не приводят, пишет Bloomberg.

"Это не что-то такое, в чём мы уверены, что оно произойдёт. Потому что, как вы знаете, ведётся большая дискуссия. Позиции некоторых стран, таких как Германия и другие, не совпадают [с нашими]", — сказал Дескальци по прибытии в Абу-Даби для участия в международной нефтегазовой выставке ADIPEC.