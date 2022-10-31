В Европе допустили отказ от потолка цен на российский газ
Глава итальянской Eni: В Европе нет уверенности во введении потолка цен на российский газ
Глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци допустил, что введение потолка цен на газ так и не состоится. По его словам, европейские лидеры обсуждают эту возможность уже на протяжении почти полугода, однако их разговоры так ни к чему не приводят, пишет Bloomberg.
"Это не что-то такое, в чём мы уверены, что оно произойдёт. Потому что, как вы знаете, ведётся большая дискуссия. Позиции некоторых стран, таких как Германия и другие, не совпадают [с нашими]", — сказал Дескальци по прибытии в Абу-Даби для участия в международной нефтегазовой выставке ADIPEC.
Ранее Лайф писал, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако максимальная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. Йеллен же отмечала, что "предельная цена" может быть зафиксирована на уровне 60 долларов. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.
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