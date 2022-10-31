В Британии экоактивисты облили краской здания Банка Англии, MI5, МВД и News Corp

Активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil совершили очередной акт вандализма в Лондоне, облив краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp. По их словам, выбор целей для акции олицетворяет оплот, поддерживающий экономику "ископаемых видов топлива".

"Шесть активистов Just Stop Oil распылили оранжевую краску из огнетушителей на министерство внутренних дел, здание MI5, Банка Англии и штаб-квартиры News Corp", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.