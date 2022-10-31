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31 октября, 11:13

В Британии экоактивисты облили краской здания Банка Англии, MI5, МВД и News Corp

<p>Результаты прошедшей в Лондоне акции. Обложка © <a href="https://juststopoil.org/2022/10/31/day-31-just-stop-oil-paint-the-town-orange/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Just Stop Oil</a></p>

Результаты прошедшей в Лондоне акции. Обложка © Just Stop Oil

Активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil совершили очередной акт вандализма в Лондоне, облив краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp. По их словам, выбор целей для акции олицетворяет оплот, поддерживающий экономику "ископаемых видов топлива".

"Шесть активистов Just Stop Oil распылили оранжевую краску из огнетушителей на министерство внутренних дел, здание MI5, Банка Англии и штаб-квартиры News Corp", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.

Эколог осудила активистов, портящих шедевры искусства, за вред природе

Эколог осудила активистов, портящих шедевры искусства, за вред природе

Лайф уже писал об акциях данного движения. Ранее его участники выплёскивали еду на произведения искусства. Под раздачу попали картины "Стог сена" Клода Моне, "Подсолнухи" Винсента ван Гога и "Девушка с жемчужной серёжкой" Яна Вермеера.

Матвей Шандрыголов

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