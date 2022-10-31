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31 октября, 11:08

Директор Киркорова объяснила гнев поп-короля, пославшего журналистку

Момент на видеозаписи, где Филипп Киркоров гневно посылает журналистку "в жопу" после вопроса об увлечениях, был вырван из контекста. Об этом Лайфу сообщила директор поп-короля Екатерина Успенская.

"Выдернули из контекста и шутливого диалога. А какие-то псевдожурналисты, кто выкладывает и распространяет такое, сталкивают своих коллег. Связались с редакцией, конечно, они удивлены. И никто не оскорблён", — заявила Успенская.

Киркоров гневно послал журналистку, заподозрившую поп-короля в воровстве

Киркоров гневно послал журналистку, заподозрившую поп-короля в воровстве

Ранее Лайф опубликовал видеозапись с Киркоровым, где артист признаётся, что раньше коллекционировал меню из ресторанов. Одна из журналисток удивлённо уточнила: "Тырите?", на после чего артист сорвался, бросил гневное "Пошла ты в жопу!" и удалился.

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ТАСС/Елизавета Клементьева

Юлия Архипова

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