Директор Киркорова объяснила гнев поп-короля, пославшего журналистку
Момент на видеозаписи, где Филипп Киркоров гневно посылает журналистку "в жопу" после вопроса об увлечениях, был вырван из контекста. Об этом Лайфу сообщила директор поп-короля Екатерина Успенская.
"Выдернули из контекста и шутливого диалога. А какие-то псевдожурналисты, кто выкладывает и распространяет такое, сталкивают своих коллег. Связались с редакцией, конечно, они удивлены. И никто не оскорблён", — заявила Успенская.
Ранее Лайф опубликовал видеозапись с Киркоровым, где артист признаётся, что раньше коллекционировал меню из ресторанов. Одна из журналисток удивлённо уточнила: "Тырите?", на после чего артист сорвался, бросил гневное "Пошла ты в жопу!" и удалился.
ТАСС/Елизавета Клементьева