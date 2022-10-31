Киркоров гневно послал журналистку, заподозрившую поп-короля в воровстве

Скандалом обернулось экспресс-интервью Филиппа Киркорова в кулуарах Большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Вечером 30 октября одна из крупнейших концертных площадок города отпраздновала 55-летие гала-концертом "Звёзды — с любовью!". В мероприятии участвовали Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Олег Газманов, Лариса Долина, певица Зара и другие знаменитости. Поп-король Филипп Бедросович даже посвятил этому событию пост, поздравив "ровесника" с днём рождения. Правда, народный артист РФ не стал выносить сор из избы и рассказывать, что произошло за кулисами.

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись гневного ответа Киркорова на вопрос журналистки об увлечениях. "Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?" — спросила девушка. "Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы", — ответил Киркоров. "Тырите?" — удивлённо уточнила корреспондент. "А?" — переспросил певец. "Тырите?" — ещё раз спросила девушка. "Пошла ты в жопу!" — бросил вышедший из себя Киркоров и удалился в гримёрку.

Филипп Киркоров послал "в жопу" журналистку после вопроса об увлечениях. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)