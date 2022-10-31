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31 октября, 06:40

10 питомцев впервые встретились со снегом, и милее их реакций вы никогда ничего не увидите

Первый снег — радость даже для людей, а что уж говорить о питомцах, которые видят всю эту красоту впервые в жизни. Собрали 10 фото, на которых запечатлён этот удивительный момент.

"Роди впервые видит снег", — malpup.

Фото © Reddit / malpup

Фото © Reddit / malpup

"Первая встреча Гарольда со снегом проходит отлично", — artBran.

Фото © Reddit / artBran

Фото © Reddit / artBran

"Сестра с мужем недавно взяли пёсика. Вот он впервые видит снег", — stephy151.

Фото © Reddit / stephy151

Фото © Reddit / stephy151

"Первый снег лисёнка", — itchyOlive.

Фото © Reddit / itchyOlive

Фото © Reddit / itchyOlive

"Как у кошечки дела?" britt_card.

Фото © Reddit / britt_card

Фото © Reddit / britt_card

"Первый снег!" 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Кот моих родителей на собственной шкуре узнал, что такое снег", — hybridvoices.

Фото © Reddit / hybridvoices

Фото © Reddit / hybridvoices

"Первый снег Мии", — BlackHoleCole.

Фото © Reddit / BlackHoleCole

Фото © Reddit / BlackHoleCole

"Лола впервые в жизни гуляет по снегу!" drinvictus.

Фото © Reddit / drinvictus

Фото © Reddit / drinvictus

"Первый раз играем со снегом!" NDB05_.

Фото © Reddit / NDB05_

Фото © Reddit / NDB05_

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

Обложка ©

Reddit / britt_card, NDB05_

Сергей Трофимов

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