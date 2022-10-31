10 питомцев впервые встретились со снегом, и милее их реакций вы никогда ничего не увидите
Первый снег — радость даже для людей, а что уж говорить о питомцах, которые видят всю эту красоту впервые в жизни. Собрали 10 фото, на которых запечатлён этот удивительный момент.
"Роди впервые видит снег", — malpup.
Фото © Reddit / malpup
"Первая встреча Гарольда со снегом проходит отлично", — artBran.
Фото © Reddit / artBran
"Сестра с мужем недавно взяли пёсика. Вот он впервые видит снег", — stephy151.
Фото © Reddit / stephy151
"Первый снег лисёнка", — itchyOlive.
Фото © Reddit / itchyOlive
"Как у кошечки дела?" — britt_card.
Фото © Reddit / britt_card
"Первый снег!" — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Кот моих родителей на собственной шкуре узнал, что такое снег", — hybridvoices.
Фото © Reddit / hybridvoices
"Первый снег Мии", — BlackHoleCole.
Фото © Reddit / BlackHoleCole
"Лола впервые в жизни гуляет по снегу!" — drinvictus.
Фото © Reddit / drinvictus
"Первый раз играем со снегом!" — NDB05_.
Фото © Reddit / NDB05_
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Reddit / britt_card, NDB05_