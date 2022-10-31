Эротический гороскоп: Какие сексуальные предпочтения у каждого знака зодиака

Самый лёгкий способ узнать сексуальные предпочтения партнёра — спросить о них. Но что делать тем, у кого свидание развивалось настолько быстро, что уточнять было некогда? Или тем, кто просто стесняется говорить на откровенные темы... На помощь придёт астрология! Лайф узнал у астролога, психолога Анны Гусевой, как занимаются сексом разные знаки зодиака, на что обращают внимание в постели, что ценят в интиме.

Предпочтения в сексе людей со знаком зодиака Овен

Знаки зодиака огненной стихии: Лев, Стрелец и Овен. Фото © Freepik

Овен — нетерпеливый и страстный любовник. Такой не любит долгих ухаживаний и не станет осаждать приглянувшегося человека, месяцами вздыхая под окнами. Этот представитель огненной стихии предпочитает сразу переходить к делу, и партнёр ему нужен под стать. Лучший способ убить в Овне всё желание — секс по расписанию.

Сексуальные предпочтения Тельцов

Телец — очень чувственный знак зодиака. Любит романтику и мечтает, чтобы его соблазняли. Телец обожает всё традиционное: хорошее вино, приятную музыку, красивое бельё. Предложите это ему. И вы увидите, каким неутомимым он может быть. Единственное, чего Телец не переносит, так это агрессии и экстраординарности.

Что возбуждает Близнецов?

Знаки зодиака воздушной стихии: Близнецы, Весы и Водолей. Фото © Freepik

Близнецы — тот самый знак зодиака, который возбуждает ум. Заставьте этого представителя воздушной стихии помечтать о сексе с вами — и вы уже не отвяжетесь.

Ещё Близнецы любят поговорить: до секса, во время секса и после секса. Им нужен партнёр, который может поддержать беседу и не будет посягать на их свободу Анна Гусева Астролог, психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия"

Предпочтения людей, рождённых под знаком зодиака Рак, в сексе

Рак может показаться застенчивым любовником. Но стоит ему почувствовать в вас родную душу, как он полностью раскроется и вы увидите, каким нежным и ласковым он может быть. Рак не переносит грубость в любой её форме и очень долго помнит обиды, поэтому будьте аккуратны с его чувствами.

Чего ждёт Лев от интимной жизни?

Лев любит чувствовать себя звездой, в том числе и в постели. Он жаждет признания и обожания, любит, чтобы его гладили — в прямом и переносном смысле. Скажите Льву, что он великолепный любовник, и он станет таким для вас. Единственное, чего не терпит Лев, так это конкуренции. В вашей паре должна быть только одна звезда. И это Лев.

Что Дева любит в сексе?

Человек, рождённый под знаком зодиака Дева, может показаться излишне целомудренным, но за этим кроется разборчивость. Эти представители земной стихии любят красивые ухаживания и чистые простыни. Если хотите соблазнить Деву, предложите ей попробовать что-нибудь необычное. Только не перегните палку: Дева не приемлет никакого насилия.

Каким должен быть секс по мнению Весов?

Весы — интеллектуалы и перфекционисты, любят эротику и готовы к экспериментам, даже если изначально ведут себя очень сдержанно. Весы обожают роскошь — это самый короткий путь к их сердцу. А вот грубость может отпугнуть этих представителей воздушной стихии раз и навсегда.

Сексуальные предпочтения знака зодиака Скорпион

Представители стихии Воды — знаки зодиака Скорпион, Рыбы и Рак. Фото © Freepik

Скорпионы — единственный знак зодиака, который совершенно точно различает все 50 оттенков серого. Вопреки стереотипам, их не интересует секс как таковой, им нужна глубокая привязанность, на уровне самых тёмных уголков вашей души. В этом случае Скорпион будет вашим на веки. А вот лучший способ отпугнуть Скорпиона — показать, что у вас всё под контролем и всё знаете лучше, чем он.

Чего Стрелец ждёт от интимной жизни?

Стрелец — открытый и лёгкий знак зодиака. Этот представитель огненной стихии с удовольствием поддержит все ваши идеи в постели. Такие люди любят доставлять удовольствие партнёру, но ждут того же в ответ. Лучший способ соблазнить Стрельца — предложить заняться сексом в необычном месте. Лучший способ отпугнуть — остаться дома и смотреть телевизор.

Предпочтения Козерогов в сексе

Знаки зодиака земной стихии — Козерог, Телец и Дева. Фото © Freepik

Козероги — трудолюбивые и ответственные любовники. Это один из самых страстных знаков зодиака, просто об этом мало кто знает. Дайте Козерогу возможность раскрыться, и он вас удивит. Козероги будут в восторге, если вы заранее запланируете романтический вечер и "ночь секса", и в страхе убегут от вас, если вы накинетесь на них в неожиданном месте.

Какие Водолеи в постели?

Водолей — неуловимый знак зодиака. Лучший способ завоевать его любовь — поразить интеллектом. В постели этот представитель стихии Воздуха может казаться сдержанным, но это только до тех пор, пока вы не разбудите в нём настоящую страсть. Водолеи не любят скучных, ординарных людей, и тех, кто сразу начинает мечтать о свадьбе, детях и грядках на даче.

Каким должен быть секс по мнению Рыб?