В ЛДПР призвали создать конструкторские бюро мобилизационного типа

Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал, что его партия подготовила законопроект о создании конструкторских бюро мобилизационного типа, который в скором времени будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

"Вносим на следующей неделе законопроект о конструкторских бюро мобилизационного типа, его поддержат ЛДПР, КПРФ, думаю, что и другие фракции", — уточнил он на встрече с молодыми учёными основных российских вузов, НИИ и корпораций.

По словам Чернышова, документ предлагает системное решение проблемы учёных, а также "возвращает старые добрые советские традиции".