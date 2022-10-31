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31 октября, 11:01

В ЛДПР призвали создать конструкторские бюро мобилизационного типа

Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал, что его партия подготовила законопроект о создании конструкторских бюро мобилизационного типа, который в скором времени будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

"Вносим на следующей неделе законопроект о конструкторских бюро мобилизационного типа, его поддержат ЛДПР, КПРФ, думаю, что и другие фракции", — уточнил он на встрече с молодыми учёными основных российских вузов, НИИ и корпораций.

По словам Чернышова, документ предлагает системное решение проблемы учёных, а также "возвращает старые добрые советские традиции".

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Татьяна Миссуми

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