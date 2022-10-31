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31 октября, 11:27

В Кремле пообещали проинформировать о дате встречи Путина и Лукашенко

Песков: Дата встречи Путина с Лукашенко пока не определена

Точная дата переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ещё не определена. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока нет каких-то точных дат. По мере того, как они появятся, мы вас проинформируем", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Путин и Лукашенко подведут итоги года на личной встрече

Путин и Лукашенко подведут итоги года на личной встрече

Напомним, что 7 октября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проговорили один на один после неформального саммита стран СНГ в Петербурге. Беседа заняла около часа. А 26 сентября лидеры двух стран встречались в Сочи. В тот раз на повестке была тема референдумов по вхождению в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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kremlin.ru (Архивное фото)

Александр Юнашев

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