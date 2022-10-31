В Кремле пообещали проинформировать о дате встречи Путина и Лукашенко

"Пока нет каких-то точных дат. По мере того, как они появятся, мы вас проинформируем", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что 7 октября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проговорили один на один после неформального саммита стран СНГ в Петербурге. Беседа заняла около часа. А 26 сентября лидеры двух стран встречались в Сочи. В тот раз на повестке была тема референдумов по вхождению в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.