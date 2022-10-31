Федерация футбола Боснии и Герцеговины сообщила об отмене матча со сборной России

Товарищеский матч футбольных сборных России и Боснии и Герцеговины, который был запланирован на 19 ноября, отменён и состоится в другое время. Об этом говорится в сообщении на сайте боснийской федерации футбола.

"Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, в это время сыгран не будет", — говорится в релизе.

Как заметил глава федерации футбола Боснии и Герцеговины Вико Желькович, встреча будет перенесена на другое время. Конкретные даты возможного матча не уточняются.