Песков: Заявление Минобороны об атаке на корабли ЧФ заслуживает абсолютного доверия
Заявления Минобороны РФ об атаке на корабли Черноморского флота заслуживают абсолютного доверия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Достаточно для всех заявления Министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удаётся собрать, заявляет. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром того же дня глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
Новости
Shutterstock