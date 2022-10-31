Песков — о выборах в Бразилии: Мы поддерживаем тех, кто понимает необходимость сотрудничества

В случае с зарубежными партнёрами Москва поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от диалога с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды, готовности учитывать интересы друг друга", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.