Песков — о выборах в Бразилии: Мы поддерживаем тех, кто понимает необходимость сотрудничества
В случае с зарубежными партнёрами Москва поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от диалога с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды, готовности учитывать интересы друг друга", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Конкурента Жаира Болсонару он обогнал на два миллиона голосов. Будущий президент также обозначил свою главную задачу, заявив, что в первую очередь будет бороться с голодом в Бразилии.
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