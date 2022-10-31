Путин лично встретил Пашиняна в Сочи перед началом двусторонних переговоров
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. Переговоры проходят в корпусе "Империал" санатория "Русь".
Путин встретил Пашиняна перед началом двусторонних переговоров в Сочи. Видео © LIFE / Павел Баранов
На кадрах можно увидеть, как российский лидер лично встречает прибывшего на переговоры премьера Армении, после чего лидеры проследовали в зал, где и проходят их двусторонние переговоры. Позднее Путин пообщается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего начнётся трёхсторонний саммит лидеров РФ, Армении и Азербайджана.
Напомним, 31 октября в Сочи запланированы трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Предполагается, что они обсудят накопившиеся вопросы за последние месяцы, которые грозят эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.
Новости
Песков: Россия продолжает надеяться на разморозку своих золотовалютных резервов на Западе
сегодня в 11:46
Песков: Россия не оставит без поддержки страны Африки после выхода из зерновой сделки
сегодня в 11:42
Песков: Заявление Минобороны об атаке на корабли ЧФ заслуживает абсолютного доверия
сегодня в 11:39
LIFE / Павел Баранов