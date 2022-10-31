Путин лично встретил Пашиняна в Сочи перед началом двусторонних переговоров

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. Переговоры проходят в корпусе "Империал" санатория "Русь".

Путин встретил Пашиняна перед началом двусторонних переговоров в Сочи. Видео © LIFE / Павел Баранов

На кадрах можно увидеть, как российский лидер лично встречает прибывшего на переговоры премьера Армении, после чего лидеры проследовали в зал, где и проходят их двусторонние переговоры. Позднее Путин пообщается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего начнётся трёхсторонний саммит лидеров РФ, Армении и Азербайджана.