Песков: Россия продолжает надеяться на разморозку своих золотовалютных резервов на Западе
Россия надеется на разморозку своих золотовалютных резервов на Западе и продолжит отстаивать свои интересы в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Учитывая, что речь идёт о международном акте воровства, нарушении всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы, поэтому надежда умирает последней", — отметил представитель Кремля.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, используя доллар как оружие, обесценил институт международных финансовых резервов, а затем "цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы".
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