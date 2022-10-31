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31 октября, 11:46

Песков: Россия продолжает надеяться на разморозку своих золотовалютных резервов на Западе

Россия надеется на разморозку своих золотовалютных резервов на Западе и продолжит отстаивать свои интересы в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учитывая, что речь идёт о международном акте воровства, нарушении всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы, поэтому надежда умирает последней", отметил представитель Кремля.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, используя доллар как оружие, обесценил институт международных финансовых резервов, а затем "цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы".

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Александр Юнашев

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