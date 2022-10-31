Министр обороны Турции анонсировал переговоры с Шойгу по зерновой сделке

Турция собирается сделать всё возможное для продолжения зерновой сделки после объявления Россией о своём выходе из соглашения из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота. Об этом сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар, отметив, что сегодня вечером он пообщается по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу.

"Eё [сделку] необходимо продлить. Приостановка сделки негативно отразится на всём человечестве. Мы проводим переговоры со сторонами, напоминаем им о необходимости пересмотреть свою позицию. Турция делала всё возможное для обеспечения прекращения огня и для заключения зерновой сделки и продолжает прилагать усилия в этом направлении. Эта позиция будет доведена до российской стороны", — цитирует Акара телеканал ТRТ.