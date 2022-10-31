"Снег не задержится": Метеоролог рассказала, когда москвичам ждать настоящей зимы

Выпавший в Москве первый снег не задержится, в этом жителей столицы заверила главный специалист Метеобюро города Татьяна Позднякова. По её словам, в ближайшую неделю дневная температура будет находиться в районе 2–4 градусов.

"Сегодняшний снег не задержится у нас, потому что температура в дневные часы всё-таки будет положительной. А сегодня ещё и ветер поспособствует испарению свежевыпавшего снега", — заявила эксперт "Вечерней Москве".

Она добавила, что после 6 ноября специалисты ожидают небольшое потепление, когда столбики термометров будут показывать 4–5 градусов. Такая судьба первого снега нормальна для Москвы. При этом постоянного снежного покрова стоит ждать лишь к концу последнего месяца осени — примерно 28 ноября.