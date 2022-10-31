Мишустин: Весь транспорт на пути в Крым досматривается

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что ситуация на Крымском мосту находится под полным контролем российских властей. По его словам, налажена перевозка людей, а весь транспорт проходит тщательный досмотр.

"Обстановка на этом маршруте — в центре нашего внимания. <...> Проводится досмотр всех транспортных средств, которые передвигаются по мосту либо на пароме", — заявил он в ходе совещания со своими заместителями.