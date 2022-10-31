Мишустин: Весь транспорт на пути в Крым досматривается
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что ситуация на Крымском мосту находится под полным контролем российских властей. По его словам, налажена перевозка людей, а весь транспорт проходит тщательный досмотр.
"Обстановка на этом маршруте — в центре нашего внимания. <...> Проводится досмотр всех транспортных средств, которые передвигаются по мосту либо на пароме", — заявил он в ходе совещания со своими заместителями.
Мишустин также добавил, что местные службы организовали перевозку людей и доставку различных товаров, как в Крым, так и по обратному маршруту. Кроме того, налажено и железнодорожное сообщение.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Тем временем по мосту началось движение автобусов, легкового транспорта, пригородных поездов и поездов дальнего следования. Для ремонта разрушенных пролётов уже доставили все необходимые металлоконструкции.
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