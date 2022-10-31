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31 октября, 12:25

Песков призвал дождаться "чётких формулировок" по теме размещения баз НАТО в Финляндии

<p>Обложка © Getty Images / Michel Porro</p>

Обложка © Getty Images / Michel Porro

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться "чётких формулировок" в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможном размещении баз НАТО и ядерного оружия в Финляндии. По данным СМИ, соответствующий документ почти готов и не содержит никаких запретов по поводу размещения военной инфраструктуры альянса в стране.

"Там не так обстоят дела. Просто они не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте всё же дождёмся каких-то чётких формулировок перед тем, как давать оценки", — сказал Песков в ответ на вопрос об ответе России в случае размещения оружия НАТО на границе Финляндии после вступления страны в альянс.

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Как уже сообщал Лайф, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, подготовленный министерствами иностранных дел, обороны, внутренних дел и канцелярией президента, не исключает размещение ядерного оружия на территории республики. Между тем протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс уже ратифицировали 28 из 30 членов блока.

Андрей Бражников

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