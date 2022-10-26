Империум НАТО: Как Москва отреагирует на размещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции Хельсинки не исключает, что после вступления в НАТО страна может обзавестись ядерным оружием. Почему Финляндия и Швеция хотят поиграть мускулами на границе с Россией? 26 октября, 18:58 Фото © Getty Images/Sean Gallup

Проект договора о членстве Финляндии в НАТО позволяет альянсу размещать ядерное оружие (ЯО) и военные базы на территории страны, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники среди политиков. Издание делает вывод, что аналогичной позиции придерживаются и в Швеции, которая также вступает в НАТО.

Российские эксперты считают, что публикациями такого рода прощупывают настроения как у собственной аудитории, так и в общественном поле России. Поскольку немедленное размещение ЯО на территории этих стран не исключает превентивного удара со стороны Москвы согласно российской военной доктрине. В то же время военные отмечают, что США не пойдёт на такой вариант, если только не начнутся боевые действия.

По данным газеты, документ о вступлении Финляндии в НАТО "практически готов и будет представлен в течение двух недель для обсуждения и консультаций". Ядерное оружие могут разместить на истребителях F-35, Хельсинки уже заказал 64 таких самолёта, первый из них поступит в страну в 2026 году. Предполагается, что истребители могут нести американское тактическое ядерное оружие B61-12.

Автор текста объясняет, что возможность размещения ядерного оружия на территории Финляндии важна, поскольку в конечном счёте превентивное сдерживание НАТО против России опирается на ядерное оружие США и Великобритании.

— Глупо было бы устанавливать для себя пороги, которые в реальности могли бы затруднить защиту Финляндии, — подчёркивает один из источников Iltalehti.

Источники издания в финской внешней политике и политике безопасности говорят, что, по их информации, Швеция также не накладывает ограничений на размещение ЯО.

Для чего эту информацию озвучили в СМИ

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— Сейчас эта информация, запущенная в местные СМИ, выглядит как замер реакции. Все западные политики уже высказались, что судьба Украины будет решаться на поле боя, этот фактор приостановит многие международные действия, в том числе и в этих странах, — отмечает военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. — Обе страны ещё не вступили даже в НАТО. Существуют международные конвенции, которые определяют государства, в которых производится или размещается ядерный потенциал. На сегодняшний день таких заявок не было. Если это будет объявлено официальными лицами, что на территории Финляндии или Швеции будет располагаться ЯО, то, кроме противодействия России, НАТО получит противостояние с другими крупными странами — Китаем, Индией и, возможно, приграничными европейскими, кроме прибалтийских. То есть это не произойдёт очень быстро.

Кроме того, эксперт добавляет, что Хельсинки и Стокгольму придётся построить необходимую инфраструктуру, чтобы разместить такое оружие. Для этого нужен даже особый фундамент, не говоря уже о шахтах хранения.

— Если такое оружие будет размещено, то Россия получит экзистенциальную опасность своему существованию со всеми вытекающими отсюда доктринальными последствиями. У нас подобные угрозы рассматриваются как повод для нанесения превентивного ядерного удара. Поэтому эксперименты со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО крайне опасны. Это происходит в условиях демонстративного несоблюдения США соглашений, которые в своё время были заключены с Советским Союзом, и является последним шагом к военной эскалации конфликта и обмена ядерными ударами, — полагает политолог Алексей Мухин.

Подобные действия создадут серьёзную угрозу, поскольку ЯО окажется на небольшом удалении от наших границ, считает военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

— Создавать арсенал ядерного оружия на расстоянии досягаемости тактической авиации или даже оперативно-тактических ракет типа "Искандеров" может только полный идиот. Поэтому никто этого делать пока не станет. Так как арсенал ЯО является первой целью ударов в начале военных действий. Не нужно отрицать, что такая подготовка предусмотрена, но лишь в том случае, если возникнет острая необходимость при боевых действиях. Не думаю, что американцы будут это делать заблаговременно. ЯО располагают обычно вне зоны досягаемости оперативно-тактических ракет, а желательно — ещё и космической авиации. На удалении нескольких сотен километров от переднего края. Финляндия — у наших границ, потенциально вся её территория простреливается, — сказал Константин Сивков.

Фото © Shutterstock Решатся ли Финляндия и Швеция разместить у себя ядерное оружие? 0 А куда они денутся, НАТО их даже спрашивать не будет Не рискнут, потому что понимают, чем им это грозит Жители этих стран взбунтуются и не дадут разместить ядерное оружие

Авторы Елена Стафеева