Названы 4 позы для сна, которые угрожают обернуться утренней мигренью
Остеопат Евдокимов назвал 4 позы для сна, которые угрожают обернуться утренней мигренью
Мужчина, который не выспался за ночь из-за неправильной позы во время сна. Обложка © Freepik
Качество сна зависит от многих факторов: регулярность, время и продолжительность, окружающая атмосфера и место, удобство кровати и поза. Однако многие пренебрегают этими простыми критериями здорового сна, рассказал Лайфу врач-остеопат Сергей Евдокимов. По его словам, неправильная поза может приводить к появлению стойкого кислородного голодания и головным болям.
1. Поза страуса
Некоторые люди спят, накрывшись с головой одеялом или держа голову под подушкой. Однако это чревато недополучением кислорода и накоплением в крови углекислого газа, что в результате может пагубно сказаться на работе всех клеток в организме. Также при такой позе выспаться хорошо нельзя — при пробуждении будет чувствоваться разбитость, а голова будет тяжёлой. А ещё это ускоряет процессы старения клеток.
2. Сон на животе
Девушка уснула на животе, приняв неправильную позу для сна. Фото © Shutterstock
А когда человек лежит на животе, под действием силы тяжести происходит сдавливание органов брюшной полости, что также приводит к повышению внутрибрюшного давления и затрудняет венозный отток. В такой позе кишечник будет работать хуже, что рано или поздно может привести к запорам и дискинезии.
3. Сон с запрокинутой головой или без подушки
Стойкие головные боли часто возникают при нарушении проходимости позвоночных артерий. Это связано с их анатомическими особенностями прохождения на уровне шейного региона. При переразгибании шеи происходит их частичное сдавливание, что снижает поступление артериальной крови в голову. Длительное нахождение в таком положении, особенно во время сна, может стать риском возникновения инсульта, артериальной гипертензии и старческого слабоумия.
4. Сон на правом боку
Спящая на правом боку девушка, которая из-за неправильной позы проснётся с головной болью. Фото © Shutterstock
Сон на правом боку тоже имеет ряд негативных последствий. Причина кроется в особенностях и физиологии нашего организма. Во-первых, это связано с расположением нижней полой вены справа от аорты, а также со строением и изгибами желудочно-кишечного тракта. При длительном лежании на правом боку полая вена сдавливается и хуже справляется со своей работой, содержимое тонкого кишечника застаивается и хуже опорожняется желчный пузырь. Особенно заметно негативное влияние сна на правом боку у беременных женщин и людей с проблемами печени.
Кстати, ранее сомнолог рассказала, какое постельное бельё подарит качественный сон. По словам эксперта, лучше отдавать предпочтение тем комплектам, которые будут стоить дороже полутора тысяч, так как более дешёвые изделия могут оказаться неприятными в использовании и мешать качественному сну. Специалист добавила, что бельё не должно содержать декоративных элементов. Кроме того, недопустимо наличие химического запаха.