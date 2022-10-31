Названы 4 позы для сна, которые угрожают обернуться утренней мигренью

Качество сна зависит от многих факторов: регулярность, время и продолжительность, окружающая атмосфера и место, удобство кровати и поза. Однако многие пренебрегают этими простыми критериями здорового сна, рассказал Лайфу врач-остеопат Сергей Евдокимов. По его словам, неправильная поза может приводить к появлению стойкого кислородного голодания и головным болям.

1. Поза страуса

Некоторые люди спят, накрывшись с головой одеялом или держа голову под подушкой. Однако это чревато недополучением кислорода и накоплением в крови углекислого газа, что в результате может пагубно сказаться на работе всех клеток в организме. Также при такой позе выспаться хорошо нельзя — при пробуждении будет чувствоваться разбитость, а голова будет тяжёлой. А ещё это ускоряет процессы старения клеток.

2. Сон на животе

Девушка уснула на животе, приняв неправильную позу для сна. Фото © Shutterstock

А когда человек лежит на животе, под действием силы тяжести происходит сдавливание органов брюшной полости, что также приводит к повышению внутрибрюшного давления и затрудняет венозный отток. В такой позе кишечник будет работать хуже, что рано или поздно может привести к запорам и дискинезии.

3. Сон с запрокинутой головой или без подушки

Стойкие головные боли часто возникают при нарушении проходимости позвоночных артерий. Это связано с их анатомическими особенностями прохождения на уровне шейного региона. При переразгибании шеи происходит их частичное сдавливание, что снижает поступление артериальной крови в голову. Длительное нахождение в таком положении, особенно во время сна, может стать риском возникновения инсульта, артериальной гипертензии и старческого слабоумия.

4. Сон на правом боку

Спящая на правом боку девушка, которая из-за неправильной позы проснётся с головной болью. Фото © Shutterstock

Сон на правом боку тоже имеет ряд негативных последствий. Причина кроется в особенностях и физиологии нашего организма. Во-первых, это связано с расположением нижней полой вены справа от аорты, а также со строением и изгибами желудочно-кишечного тракта. При длительном лежании на правом боку полая вена сдавливается и хуже справляется со своей работой, содержимое тонкого кишечника застаивается и хуже опорожняется желчный пузырь. Особенно заметно негативное влияние сна на правом боку у беременных женщин и людей с проблемами печени.