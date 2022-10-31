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31 октября, 12:30

Пригожин заподозрил губернатора Петербурга в создании ОПГ

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин призвал Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга

Предприниматель, владелец компании "Конкорд" и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру РФ проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на предмет возможного создания им преступного сообщества.

"Сегодня, 31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Е.В., было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников", цитирует Пригожина пресс-служба "Конкорда".

В тексте отмечается, что само заявление не будет опубликовано до окончания проверки, а его копия уже отправлена губернатору Петербурга.

Беглов уволил начальника мобилизационного управления Администрации Петербурга

Беглов уволил начальника мобилизационного управления Администрации Петербурга

Ранее бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о создании в Белгородской области народного ополчения, которое занимается возведением оборонительных сооружений.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Татьяна Миссуми

Комментарий

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Михаил Перецсегодня в 12:47

А, что и проверят и информация подтвердится.

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