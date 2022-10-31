Пригожин заподозрил губернатора Петербурга в создании ОПГ

Предприниматель, владелец компании "Конкорд" и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру РФ проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на предмет возможного создания им преступного сообщества.

"Сегодня, 31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Е.В., было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников", — цитирует Пригожина пресс-служба "Конкорда".

В тексте отмечается, что само заявление не будет опубликовано до окончания проверки, а его копия уже отправлена губернатору Петербурга.