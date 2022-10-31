Почти 70 тысяч россиян открыли счета в банках Узбекистана в этом году

Почти 70 тысяч россиян с начала 2022 года открыли счета в банках Узбекистана. Как сообщил председатель правления узбекистанского Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, около половины из них на постоянной основе работают и находятся в республике.

"С начала года 67 тысяч россиян открыли счета, и около половины из них на постоянной основе работают и находятся в Узбекистане", — рассказал он на брифинге.

Спрос нерезидентов на банковские карты по-прежнему остаётся высоким, продолжил он. Согласно введённым в сентябре ограничениям, для получения карты Узбекистана гражданину нужно пробыть в стране более 15 дней перед обращением в банк, быть студентом или работать на территории государства.