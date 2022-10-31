Почти 70 тысяч россиян открыли счета в банках Узбекистана в этом году
ЦБ Узбекистана: Почти 70 тысяч россиян в 2022 году открыли счета в банках страны
Почти 70 тысяч россиян с начала 2022 года открыли счета в банках Узбекистана. Как сообщил председатель правления узбекистанского Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, около половины из них на постоянной основе работают и находятся в республике.
"С начала года 67 тысяч россиян открыли счета, и около половины из них на постоянной основе работают и находятся в Узбекистане", — рассказал он на брифинге.
Спрос нерезидентов на банковские карты по-прежнему остаётся высоким, продолжил он. Согласно введённым в сентябре ограничениям, для получения карты Узбекистана гражданину нужно пробыть в стране более 15 дней перед обращением в банк, быть студентом или работать на территории государства.
Ранее Лайф писал, что Центробанк пока не может увеличить норму вывоза из РФ наличной валюты. Такое заявление сделала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
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