Волонтёры ЕР и "Молодёжки ОНФ" организовали "поездку мечты" для детей из Херсонской области

Добровольцы от партии "Единая Россия" и "Молодёжки ОНФ" стали организаторами туров по Москве, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону для четверых детей из Херсонской области. Для каждого составили индивидуальную программу: на факультет режиссуры, а также в крупный медцентр, по музеям и на "Мосфильм".

Как пояснил депутат Госдумы и глава "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич, в День знаний у школьников из Херсонской области спросили, есть ли у кого-то из них мечта. Тогда несколько ребят чётко сформулировали и озвучили свои желания.

"Этим детям мы решили дать возможность стать ближе к мечте. Побывать в крупных столичных вузах, пообщаться с преподавателями, послушать лекции, увидеть достопримечательности. Учитывая их предпочтения, таланты и способности, для каждого была сформирована индивидуальная экскурсионная программа", — рассказал Кастюкевич.

Одна школьница призналась, что мечтает стать режиссёром и уже имеет опыт работы с видеоконтентом, она отправилась вместе с мамой в Москву. Команда "Молодёжки ОНФ" провела для неё экскурсию на "Мосфильм" и в пушкинский музей. Ещё один школьник стал участником проекта "Дети — герои", помог спасти подростка на стихийном карьере. Мальчик также признался, что с детства мечтает служить в спецподразделениях.

Другой школьник посетил один из лучших медицинских вузов страны в Ростове-на-Дону. Также в его программу входит поездка в исторический парк "Россия — моя история", Атаманское подворье и дом Кондратия Булавина. Ещё один счастливчик, который увлекается искусством, отправится в Санкт-Петербург на экскурсии по Русскому музею, Эрмитажу, музею Эрарта и Петергофу.