МИД выразил протест Нидерландам из-за попытки вербовки военного атташе РФ

Посол Нидерландов Хиллес Бесхоор Плух был вызван в Министерство иностранных дел России в понедельник. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, дипломату был выражен решительный протест в связи с недавней попыткой британской разведки завербовать российского военного атташе при посольстве в Гааге.

"31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Х.А. Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе Посольства России в Гааге 20 октября сего года со стороны представителя разведывательных служб Великобритании", — сказано в сообщении МИД.

В российском дипведомстве заявили о недопустимости подобного рода действий и напомнили нидерландскому послу о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которым произошедшее напрямую препятствует работе Посольства РФ.