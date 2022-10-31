Мадрид не получил от Киева доказательств "преступлений" Шария и закрыл дело против него

Украинский блогер Анатолий Шарий объявил о том, что в Испании так и не дождались доказательств его "преступлений" от Генеральной прокуратуры Незалежной, в связи с чем дело против него закрыли.

"Официально и документально. Ввиду того что Генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается", — написал блогер в своём телеграм-канале.

Он добавил, что много раз призывал Киев "не стесняться и передать документы, подтверждающие его "преступления".