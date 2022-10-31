Мадрид не получил от Киева доказательств "преступлений" Шария и закрыл дело против него
Анатолий Шарий сообщил, что дело против него в Испании закрыто
Анатолий Шарий. Кадр видео © YouTube / Анатолий Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий объявил о том, что в Испании так и не дождались доказательств его "преступлений" от Генеральной прокуратуры Незалежной, в связи с чем дело против него закрыли.
"Официально и документально. Ввиду того что Генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается", — написал блогер в своём телеграм-канале.
Он добавил, что много раз призывал Киев "не стесняться и передать документы, подтверждающие его "преступления".
Напомним, в начале мая СБУ сообщила о задержании Анатолия Шария в Испании. Украинская спецслужба заподозрила его в госизмене и "нарушении равноправия граждан". По мнению следователей Незалежной, блогер действовал "в ущерб национальной безопасности Украины" и, возможно, "по заказу иностранных структур". Позже суд Испании подтвердил информацию об освобождении блогера под подписку о невыезде.