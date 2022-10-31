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31 октября, 12:49

Мадрид не получил от Киева доказательств "преступлений" Шария и закрыл дело против него

Анатолий Шарий сообщил, что дело против него в Испании закрыто

<p>Анатолий Шарий. Кадр видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCVPYbobPRzz0SjinWekjUBw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолий Шарий</a></p>

Анатолий Шарий. Кадр видео © YouTube / Анатолий Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий объявил о том, что в Испании так и не дождались доказательств его "преступлений" от Генеральной прокуратуры Незалежной, в связи с чем дело против него закрыли.

"Официально и документально. Ввиду того что Генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается", — написал блогер в своём телеграм-канале.

Он добавил, что много раз призывал Киев "не стесняться и передать документы, подтверждающие его "преступления".

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Напомним, в начале мая СБУ сообщила о задержании Анатолия Шария в Испании. Украинская спецслужба заподозрила его в госизмене и "нарушении равноправия граждан". По мнению следователей Незалежной, блогер действовал "в ущерб национальной безопасности Украины" и, возможно, "по заказу иностранных структур". Позже суд Испании подтвердил информацию об освобождении блогера под подписку о невыезде.

Андрей Бражников

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