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31 октября, 12:49

Житель Мариуполя обходит разрушенные дома и спасает из-под завалов брошенные цветы

Житель Мариуполя спасает из-под завалов разрушенных домов цветы, пересаживая их в свой сад. Об этом пишет Ura.ru. По словам корреспондента издания, к этому занятию он также привлёк своего племянника.

"Местный житель ходит со своим племянником Сашей по разрушенным районам, дома которых не подлежат восстановлению и сносятся. Сергей выкапывает цветы и пересаживает к себе в сад", рассказал он.

Таким образом мужчина спасает растения, которые могут погибнуть под руинами, а также от работы строительной техники, применяющейся для наведения порядка в населённом пункте.

Территория аэропорта Мариуполя полностью разминирована

Территория аэропорта Мариуполя полностью разминирована

Лайф писал, что в Мариуполе начал работу порт города, повреждённый в ходе боевых действий. По словам главы Правительства ДНР Хоценко, гавань принимает как строительные, так и промышленные грузы.

Обложка ©

Getty Images / Stringer

Матвей Шандрыголов
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