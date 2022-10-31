Житель Мариуполя обходит разрушенные дома и спасает из-под завалов брошенные цветы

Житель Мариуполя спасает из-под завалов разрушенных домов цветы, пересаживая их в свой сад. Об этом пишет Ura.ru. По словам корреспондента издания, к этому занятию он также привлёк своего племянника.

"Местный житель ходит со своим племянником Сашей по разрушенным районам, дома которых не подлежат восстановлению и сносятся. Сергей выкапывает цветы и пересаживает к себе в сад", — рассказал он.

Таким образом мужчина спасает растения, которые могут погибнуть под руинами, а также от работы строительной техники, применяющейся для наведения порядка в населённом пункте.