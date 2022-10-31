Хоккеист Никита Гусев подписал контракт с СКА

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Никита Гусев подписал контракт с петербургским хоккейным клубом СКА, сообщил ТАСС источник.

"Контракт с Гусевым заключён на два года, потом он будет продлён", — заявил собеседник агентства.

Отметим, что в прошлом сезоне Гусев также выступал за СКА, проведя в составе петербуржцев 31 матч в регулярном чемпионате, и набрал 35 очков (10 шайб, 25 голевых передач), а также 16 игр в плей-офф КХЛ.