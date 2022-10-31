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31 октября, 13:30

Снаряд ВСУ разорвался у Дома правительства в Донецке

В Донецке один украинский снаряд упал около Дома правительства в результате сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Минимум три снаряда разорвалось на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого. Один снаряд упал сразу за Домом правительства", уточнил собеседник агентства.

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Напомним, сегодня ВСУ обстреляли центр Донецка. Информация о пострадавших не поступала. Обстрел ведётся в том числе в направлении студенческого городка. Жители в соцсетях сообщают о прилётах боеприпасов в жилой дом на улице Щорса.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми

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