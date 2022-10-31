Снаряд ВСУ разорвался у Дома правительства в Донецке

В Донецке один украинский снаряд упал около Дома правительства в результате сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Минимум три снаряда разорвалось на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого. Один снаряд упал сразу за Домом правительства", — уточнил собеседник агентства.