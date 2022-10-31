Сценарий заморозки: Кто и как на Западе начал борьбу за мир на Украине Почему тема переговоров на Украине вернулась в мировую повестку, какие политики призывают к завершению кризиса в Незалежной. 31 октября, 13:28 Обложка © LIFE

Валдайская речь Владимира Путина стала второй по значимости после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Огромный отклик, прямые трансляции выступления российского президента и последовавшая реакция западных СМИ говорят о том, что западные элиты не так монолитны, как хотелось бы презентовать это Вашингтону. Выступление Путина вызвало много споров, оно и было адресовано всему миру. Сценарии, к которым призывают политики и журналисты, банальны, что мешает сделать верные шаги к разрешению кризиса, рассказали эксперты.

И результат мы можем видеть уже сейчас: два достаточно бескомпромиссных лагеря, о которых как раз говорил президент — "Два запада" — начали борьбу: одни призывают к миру, вторые требуют продолжения войны и победы Украины. Понятно, что часть этих лозунгов относится к внутриполитической предвыборной риторике США, но есть и здравомыслящие политики.

Западные СМИ заговорили о разрядке и окне возможностей для переговоров, ссылаясь на тезисы Путина, порой даже слишком миролюбивые в условиях открытой конфронтации западных элит против России.

Американская реакция на переговоры о мире на Украине

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Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус призвал Байдена к переговорам по Украине. В своём тексте журналист подчеркивает необходимость больших переговоров между Москвой и Вашингтоном, по его словам, она "вопиюще очевидна". Международные усилия должны быть направлены "на предотвращение катастрофического сценария", ссылаясь на слова российского президента, что "Россия готова начать переговоры".

— Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации, — написал Игнатиус. Нужно срочно начинать мирные переговоры, чтобы конфликт на Украине не перешёл в нечто худшее.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью СМИ назвал условие для переговоров Путина и Байдена. Он заявил, что желание США прислушаться к России могло бы привести к разговору президентов.

— То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не всё нас устраивает, но, может быть, стоит всё-таки с ними сесть за стол переговоров? Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон, — сказал Песков. Сегодня об этом заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что "российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине".

О том, что в речи Путина увидели сигнал Западу о новом мировом порядке, заявил журналист британской газеты Daily Mail Крис Плезанс. Путин, выступая на форуме "Валдай", предупредил Запад, что переговоры о новом мировом устройстве будут проходить с учётом интересов Москвы. Публицист подчеркнул, что Россия не планирует становиться гегемоном, но хочет самостоятельно выбирать модель развития общества. Запад же тем временем боится альтернатив, которые уже начали показывать свою эффективность.

Лайф уже писал ранее, что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс итогом внутриполитического противостояния станет ревизия финансовой помощи Украине и возможное её сокращение в случае рецессии экономики. Ещё одним вариантом заморозки украинского конфликта станет пересмотр поставок вооружения.

Европейские политики — о переговорах Москвы и Киева

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Если первым шоком после валдайской речи Путина были призывы журналистов, то затем начали появляться высказывания политиков, и процесс этот только начался. Миру придётся переосмыслить это выступление. Бывший председатель Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш предостерёг Европу от военной эскалации с Россией. По его словам, риск прямого конфликта между Североатлантическим блоком и Россией возрастает по мере затухания диалога. Интервью Le Figaro аккуратно озаглавлено "Мудрость Путина требует поиска выхода из ситуации".

Ещё один колумнист Philippe Gélie из состава редакции Le Figaro задает обоснованный вопрос — "Как долго американцы и европейцы будут поддерживать тот уровень помощи, который позволяет украинцам сдержать и отразить российское вторжение?". Пока, по его словам, на моральные обязательства и стратегические интересы накладываются политическая неопределённость и экономические непредвиденные обстоятельства: инфляция, риск рецессии, нехватка энергии и тепла, чередование выборов, усталость и эгоизм бросают растущую тень на единый фронт жителей Запада.

В США всё больше голосов сомневаются в помощи Украине. К тем немногим республиканцам, которые порицали размеры сумм, выплачиваемых Киеву, теперь добавились прогрессисты, — пишет Le Figaro. — Американский политический класс до сих пор почти единодушно поддерживал масштабные программы помощи украинским военным усилиям, принятые администрацией Байдена. Но этот консенсус показывает признаки эрозии. И как "выстрелит" этот вопрос, станет понятно после выборов 8 ноября в американский Конгресс.

"Украина согласилась бы на переговоры, если бы Запад свернул военную помощь и пообещал сотни миллиардов долларов на восстановление её городов", — отметил в одном из интервью экс-премьер Италии, а ныне правый политик Сильвио Берлускони. По его мнению, "военная помощь Запада мешает переговорному процессу по Украине".

— Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление её городов, разорённых войной. Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров, — сказал Берлускони.

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Авторы Елена Стафеева