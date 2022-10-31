"Много денег не бывает": Силуанов рассказал, почему Минфин сейчас работает даже по ночам
Силуанов рассказал, почему Минфин сейчас работает даже по ночам
Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что сегодня ведомство находится в "большом тонусе" и работает даже по ночам. Такое заявление он сделал на премьере документального фильма "Финансы России", который рассказывает историю финансовой системы страны.
"Сейчас мы все в большом тонусе, сейчас не передышка, сейчас ночами не спим. Серьёзно говорю", — сообщил он.
Силуанов отметил, что вся финансовая история России связана с разными испытаниями, а главная роль министерства заключается в советах по корректному распределению имеющихся у страны средств. По его словам, Минфин всё время в напряжении, потому что понимает, что "много денег не бывает".
Ранее Лайф писал, что Минфин решил не вводить лимит зарплаты для топ-менеджеров госкорпораций в 30 миллионов рублей. Сейчас ведомство обсуждает вопрос зарплат таким руководителям со специальной рабочей группой.
ТАСС / Михаил Гребенщиков