"Много денег не бывает": Силуанов рассказал, почему Минфин сейчас работает даже по ночам

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что сегодня ведомство находится в "большом тонусе" и работает даже по ночам. Такое заявление он сделал на премьере документального фильма "Финансы России", который рассказывает историю финансовой системы страны.

"Сейчас мы все в большом тонусе, сейчас не передышка, сейчас ночами не спим. Серьёзно говорю", — сообщил он.

Силуанов отметил, что вся финансовая история России связана с разными испытаниями, а главная роль министерства заключается в советах по корректному распределению имеющихся у страны средств. По его словам, Минфин всё время в напряжении, потому что понимает, что "много денег не бывает".